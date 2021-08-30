100 ألف ريال وإيداع خلال 24 ساعة بالتقسيط على 60 شهر وبدون كفيل

100 ألف ريال وإيداع خلال 24 ساعة من طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث تقدم شركة التيسير للتمويل قرض شخصي فوري يمكن الحصول عليه من خلال الإنترنت وذلك لتوفير الوقت والجهد على العميل المتقدم وأيضاً من أجل راحة العملاء توفر شركة التيسير للعميل إدارة الخدمات والسداد من خلال الإنترنت.

100 ألف ريال وإيداع خلال 24 ساعة من شركة التيسير للتمويل

يستطيع الآن المواطن السعودي الحصول على قرض شخصي فوري بقيمة ربما تصل إلى 100 ألف ريال سعودي بأبسط الشروط والأحكام الموضوعة من قبل شركة التيسير للتمويل وهو ما سوف نتعرف عليه الآن:

لابد أن يكون المتقدم لطلب القرض الشخصي لدى التيسير سعودي الجنسية.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام.

أيضاً يشترط أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر.

كذلك لابد أن يكون المواطن السعودي المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي من أجل طلب التمويل.

مزايا التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية

التمويل الشخصي السريع والذى يتميز بالإيداع الفوري خلال 24 ساعة له العديد من المزايا الأخرى والتي سوف نتعرف عليها معاً الآن:

قرض شركة التيسير للتمويل متاح بفترات سداد ميسرة ربما تصل إلى 60 شهر.

أيضاً يتميز التمويل الشخصي من شركة التيسير بهامش ربح تنافسي ولا يتغير خلال مدة التمويل.

القرض الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل أيضاً يتميز بأنه لا يشترط لوجود كفيل.

كذلك يمتاز تمويل شركة التيسير للتمويل بإيداع الفوري.

أيضاً لا يحتاج تمويل شركة التيسير للتمويل تحويل الراتب.

يحصل العميل المتقدم على مبلغ تمويل يصل حتى 100 ألف ريال سعودي.

كذلك يستطيع العميل المتقدم من السداد المبكر.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شركة التيسير للتمويل

التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير للتمويل متوفر بأبسط الشروط والتى تعرفنا عليها في هذا المقال والآن سوف نتعرف على أهم المستندات المطلوبة لطلب التمويل وهي :