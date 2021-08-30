نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية وشروط السفر للمملكة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الألاف من المصريون ينتظرون بشكل كبير فتح الطيران بين مصر والسعودية، وذلك بعد ما تم تداوله بأن المملكة قد فتحت باب القدم إليها ولكن للأشخاص الذي تم إعطائهم لقاح فيروس كرونا قبل رحيلهم منها، وبذلك تكون السعودية قامت بفتح الطيران بينها وبين الدولي المصرية ولكن بشروط محددة، وذا ما سوف نوضحه من خلال مقالنا اليوم عن موع\ فتح الطيران بين مصر والسعودية بعد غلق الطيران السعودي بقرار من المملكة العربية السعودية.

فتح الطيران بين مصر والسعودية ( فتح الطيران السعودي )

قد أعلن مصدر موثوق منه من الطيران المصري أن المملكة السعودية قامت بالموافقة على فتح الطيران بينها وبين الجمهورية المصرية، ولكن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ولكن ذلك القرار مقتصر فقط على من كان يقيم بها وقد تلقوا تطعيم كرونا قبل مغادرتهم للمملكة، ولكن هذ يعد مؤشر على فتح الطيران بين مصر والسعودية في خلال الفترة القادمة بشكل كامل.

وبالطبع هذا القرار بفتح الطيران السعودي من الأخبار الجيدة جدا لدي كثير من العمالة المصرية التي كانت تعمل في المملكة السعودية وعادت إلى مصر ولم تستطيع الرجوع إلى عملها مرة أخرى، خاصة لمن قد قام باتخاذ اللقاح قبل عودته، فهو بذلك يستطع العودة إلى السعودية في أقرب وقت ولكن بعد قضاء أسبوعان داخل العزل الصحي قبل السفر.

شروط فتح الطيران بين مصر والسعودية

تشترط المملكة العربية السعودية على الوافدين أنه يكون قد تم الحصول على جرعتين من اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية قبل عودتهم لمصر، بالإضافة إلى الجرعة الثالثة التي يتم تقديمها لهم فور وصولهم المملكة السعودية لزيادة الإجراءات الوقائية، وقد صرح المكتب المسؤول عن العمالة المصرية بالرياض أنه قد قامت وزارة الصحة بتحديد اللقاحات التي يتم إعطائها للمواطنين فور عودتهم مثل لقاح: أكسفورد استرازينيكا، وجانسن وسينوفارم، وساينوفاك.