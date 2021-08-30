رابط التسجيل في الدفاع المدني 1443 وأخر موعد للتسجيل

تم فتح باب القبول والتسجيل على وظائف الدفاع المدني، وأصبح يتم البحث بشكل مكثف عن طريقة التقديم والشروط المطلوبة، حيث أن وظائف الدفاع المدني من أهم وأفضل الوظائف التي يرغب عدد كبير في الالتحاق بها، نظرا لما تتميز به من ارتفاع مرتبات الموظفين، ونظرا لهذا البحث المكثف، سوف نقدم لكم من خلال موقعنا، مكان القديم في هذه الوظائف، والشروط المطلوبة، كما تم الإعلان عنها من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي.

رابط التسجيل في الدفاع المدني والتخصصات المطلوبة

تم الإعلان من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي الخاصة بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن بداية فتح باب التسجيل على الوظائف العسكرية، وهذه الوظائف للرجال فقط وبرتبة جندي، ويجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة ثانوية عامة أو دبلوم، ويتم التوظيف في التخصصات التالية:

جندي مفتش سلامة.

جندي منسق عمليات.

وجندي إطفاء وإنقاذ.

جندي قائد ومشغل آليات.

جندي مسعف.

وجندي إداري.

جندي فني صيانة آليات.

وجندي فني صيانة منشآت.

جندي فني اتصالات وإلكترونيات.

وجندي فني حاسب آلي.

جندي فني تصوير.

و جندي فني إنشاءات.

جندي فني موسيقى.

كما يمكن التقديم على وظائف الدفاع المدني من خلال رابط التسجيل في الدفاع المدني.

شروط وظائف المديرية العامة للدفاع المدني

تم الإعلان عن الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لوظائف الدفاع المدني، وكانت الشروط كالتالي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، مع استثناء الشخص الناشئ من والدية أثناء خدمة المملكة في الخارج.

يشترط أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة، وأن لا يكون محكوم عليه في أي قضية مخلة بالشرف والأمانة.

كما يجب أن لا يكون المتقدم تم تعيينه في وظيفة تابعة لنظام الخدمة العسكرية، كما يجب أن لا يكون قد أنهى خدماته من

أحد المراكز أو الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب من الأسباب.

في حالة المتزوج، يحب أن تكون زوجته سعودية الجنسية.

يشترط اجتياز جميع الYختبارت الخاصة بالقبول.

يحب توافق الطول مع الوزن، وفقاً للائحة الطبية.

حصول المتقدم على المؤهل المطلوبة، ويشترط مصادقة المؤهل من الجهة المختصة.

والجدير بالذكر أنه سيتم استقبال طلبات القبول على وظائف الدفاع المدني في الفترة من يوم 27-1-1443هـ حتى يوم 1-2-1443.