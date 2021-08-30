نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة العنوان الوطني برقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن كيفية معرفة العنوان الوطني برقم الهوية في المملكة العربية السعودية على محرك البحث الشهير “جوجل”، وتُعد هذه الخدمة أحد أبرز وأكثر الخدمات بحثاً من جانب المواطنين السعوديين على محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي الشهيرة فيس بوك وتويتر حيث تُمكنهم من معرفة أماكن تواجدهم على الخريطة، وتُقدم هذه الخدمة للمواطن بشكل إلكتروني بسيط غير معقد لا يستغرق وقت كثير، وقد اهتمت الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة بتطوير التحول الرقمي عن طريق الإعتماد على التقنية الحديثة والتكنولوجيا في تقديم جميع الخدمات للتسهيل على المواطن وتوفير الوقت والجهد ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030م والتي تهدف إلى الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة بشكل كلي بحلول عام 2030م، ويستفيد من هذه الخدمة جميع الأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية بجانب جميع المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، ولأننا نهتم في موقعنا بتوضيح كيفية الإستعلام عن الخدمات الكثيرة التي تقدمها الحكومة السعودية نكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة الإستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية بالإضافة إلى كيفية طباعة العنوان الواطني، فإلى نص المقال.

معرفة العنوان الوطني برقم الهوية

يسأل الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية على موقعنا عن كيفية الإستعلام عن العنوان الوطني الخاص بهم بإستخدام رقم الهوية، ونوضح لكم الآن جميع الخطوات اللازمة لإجراء هذا الإستعلام كالتالي:

أولاً عليك بالولوج إلى الموقع الرسمي للإستعلام عن العنوان الوطني على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. ثانياً ادخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك ورقم الهاتف المُستخدم في التسجيل من قبل.

ثالثاً قم بالضغط على أيقونة التحقق من الهوية الوطنية.

والآن سيتم ظهور كل المعلومات والتفاصيل الخاصة عن عنوانك الوطني الخاص بك.

طباعة العنوان الوطني

في إطار اهتمام وحرص الحكومة السعودية بالتسهيل على المواطنين في الإستعلام عن كافة الخدمات التي يحتاجونها وتوفير وقتهم وجهدهم وضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030م بالإعتماد الكلي على التكنولوجيا الحديثة تقدم الحكومة السعودية خدمة إلكترونية لطباعة العنوان الوطني للمواطنين السعوديين بدون الإضطرار إلى الذهاب إلى مقرات الجهات المعنية، وحتى يُمكنك الإستفادة من هذه الخدمة وطباعة عنوانك الوطني قم بإتباع جميع الخطوات اللازمة التالية:

عليك بالدخول إلى موقع العنوان الوطني الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت.

ثم يجب عليك كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك ورقم الهاتف المستخدم.

ثالثاً قم بالنقر على التحقق من الهوية الوطنية واطبع جميع المعلومات والبيانات التي ستظهر لك.

وكنا قد وضحنا كيفية طباعة العنوان الوطني الخاص بك في مقال مُفصل سابق يُمكنك الإطلاع عليه فقط اضغط على الرابط المظلل.

إضافة أفراد في العنوان الوطني

يُمكنك كمواطن سعودي أو مقيم بالمملكة العربية السعودية إضافة أو حذف أفراد على عنوانك الوطني الخاص بك بالإضافة إلى خدمات عديدة أخرى يوفرها موقع العنوان الوطني الإلكتروني، ولإضافة أفراد كل ما عليك هو اتباع كافة الخطوات اللازمة التالية:

في البداية ينبغي عليك زيارة أو الولوج إلى موقع العنوان الوطني على شبكة الإنترنت.

ثم اختيار خدمة إضافة أفراد من قائمة الخدمات.

ثم اكتب كل المعلومات والبيانات الخاصة عن الفرد الذي تريد إضافته بشكل كامل وصحيح.

وبعد ذلك اكتب عنوان الفرد واضغط على أيقونة “حفظ البيانات”

وأخيراً قم بإضافة الفرد إلى عنوانك الوطني الخاص بك.

وهكذا نكون قمنا بكافة الخطوات اللازمة لإضافة أفراد على عنوانك الوطني الخاص بك بشكل إلكتروني بسيط.

طريقة تغيير العنوان الوطني

نوضح لكم الآن كيفية تغيير العنوان الوطني عبر عدة خطوات كالتالي:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بالعنوان الوطني على الإنترنت.

ثانياً قم الآن بتحديد الموقع الجديد لك على الخريطة.

ثالثاً قم بتحديد نوع العنوان السابق.

رابعاً انقر الآن على حفظ لكافة التعديلات التي أدخلتها.

وبذلك تكون اتبعت كافة الخطوات اللازمة لتغيير عنوانك الوطني.

نتمنى ونود أن نكون وضحنا وكتبنا في هذه المقالة كافة المعلومات والبيانات والتفاصيل عن كيفية الإستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية وكيفية طباعته إلكترونيا بدون الذهاب والتوجه إلى الجهات المعنية وتضييع الوقت والجهد كما كان في السابق، ونرجو ترك أي سؤال أو استفسار بالأسفل في التعليقات وسوف نقوم بالرد عليه في أقرب وقت ممكن خلال ساعات قليلة قادمة