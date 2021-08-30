نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة وقف الدعم السكني الشهر القادم واستمرار تقديم طلب دعم سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن حساب خدمة المستفيدين في برنامج سكني، حقيقة انتشار خبر حول وقف الدعم السكني الشهر القادم، وقد اثار هذا الخبر الاهتمام والبحث لدى الكثير من المواطنين السعوديين، من هم على قوائم الانتظار، أو من يسعون للاستفادة من خدمات برنامج سكني الذي يعد أحد أشر برامج تمكين المواطن من امتلاك مسكنة الأول، ويتم العمل به منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويحقق سنوياً نتائج مبهرة في تمكين الأسر السعودية من الحصول على المسكن المناسب سواء بالشراء أو الحصول عللا قطعة أرض وبنائها ضمن المخططات السكنية

حقيقة وقف دعم سكني

نفى برنامج الدعم السكني كل الأخبار التي تتحدث عن وقف الدعم السكني بداية من الشهر المقبل، وأكد حساب خدمة المستفيدين في برنامج سكني، أن الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي شائعات ليس لها أساس من الصحة، وأنه لا صحة حول ما يتردد حول وقف الدعم السكني عن المستفيدين الشهر المقبل، وكان ذلك وفقا لما قامت بنشره صحيفة الوطن في المملكة العربية السعودية.

الحساب الرسمي أكد على استمرار الدعم ودعا المواطنين إلى الاستمرار في التقديم على طلب دعم سكني ومنتجات وزارة الإسكان، من خلال رابط تطبيق سكني الرسمي، والبوابة الإلكترونية للخدمات .

تقديم طلب دعم سكني

احصل على تمويلك عبر تنفيذ 6 خطوات هي شرح كيفية تقديم طلب دعم سكني على منصة سكني الإلكترونية كما يلي:

الدخول على موقع سكني الإلكتروني .

التسجيل في بواب سكني

تحديد اسم مستخدم وكملة مرور وتفعيل الحساب بالبريد الإلكتروني او رقم الجوال.

استعراض المنتجات السكنية المتاحة

تحديد المنتج العقاري المطلوب

إدخال طلب التمويل

تحديد الجهة التمويلية واختيارها

استعراض العرض المبدئي وفي حالة الموافقة والاتفاق على التمويل يتم تسجيل الطلب الإلكتروني

أكدت البوابة على أن الخدمات تقدم للمستفيدين بشكل مجاني عبر منصة وتطبيق سكني الإلكتروني، وحثت المواطنين على عدم الانسياق وراء أي ادعاءات أو مطالب مالية لقاء تنفيذ الخدمة وفي حالة وجود أي شكوى أو استفسار، يمكن الاتصال على رقم هاتف سكني 199090 الرسمي، بجانب باقي خدمات التواصل التي توفرها وزارة الإسكان على موقعها الرسمي.