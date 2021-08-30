دعم حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدفعة 46 دورة سبتمبر 2021 الاستعلام عبر ca.gov.sa

دعم حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، من أشهر برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المملكة للمواطنين السعوديين الأكثر احتياجاً، لهذا يحتل نسبة كبيرة من عمليات البحث بصفة شهرية، لمعرفة موعد صرف الدفعة الجديدة وكذالك صدور نتائج الأهلية، ورابط الاستعلام عن نتائج الأهلية للحصول على الدعم، حيث تم صرف الدفعة 45 من حساب المواطن في موعدها المقرر دون عقبات مثل باقي الدفعات السابقة، وخلال الدقائق القليلة الماضية شهد مؤشر البحث جوجل ارتفاعاً للبحث عن نتائج الأهلية للدفعة 46 المقرر صرفها في سبتمبر 2021، فقد أصدر الحساب الرسمي للدعم على تويتر تنويه بإصدار النتائج، وضرورة دخول المستفيدين على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن والاستعلام عن حالة الأهلية، وسوف نوضح لكم خلال السطور التالية تفاصيل الموضوع فتابعونا.

رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 46 دعم حساب المواطن

الدخول على الموقع الإلكتروني “ca.gov.sa“.

اختيار قائمة الأهلية.

النقر على دراسة الأهلية.

تتوافر حالة الأهلية بعد صدورها.

موعد صرف الدفعة 46 من دعم حساب المواطن

من المقرر بصفة شهرية أن يتم صرف دفعات دعم حساب المواطن للمستحقين، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي على أنه في حالة توافق هذا اليوم إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية، يتم تقديمه أو تأخيره يوم عن الموعد المحدد شهرياً، هذا وسوف يتم صرف الدفعة 46 دورة سبتمبر 2021 يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر، نظراً لكون يوم 10 سبتمبر يوافق عطلة أسبوعية ويليه يوم السبت عطلة أيضاً.

شروط الأهلية للحصول على الدعم

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويستثني من ذلك الابن والابنة للمواطنة والزوج أوالزوجة الغير سعودية، بالإضافة لحاملي بطاقات التنقل. يكون من المقيمين داخل المملكة إقامة مستقرة وبشكل دائم، بحيث لا يكون مقيم خارج البلاد لأكثر من 90 يوم خلال العام الماضي. ألا يكون من سكان دور الرعاية أو الإيواء الحكومية وكذالك السجون. صحة البيانات المسجلة عن المستفيد وتوافقها مع الجهات ذات الصلة.

دعم حساب المواطن

تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم لمواطنيها، خاصة بعد التحديثات الاقتصادية التي قامت بها خلال 2017، فقد تأثر العديد من المواطنين بعملية التطوير من الناحية المعيشية، فكان قرار الدولة في رفع مستوي معيشة المواطنين الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً، وقد تم فتح باب التسجيل حتي الدورة 28 في مارس 2020 التي توقف بعدها استقبال أي طلبات للحصول على الدعم إلا من التابعين، بالإضافة لوضع سقف لمبلع الدعم لا يتم الزيادة عنه وهو المقرر خلال الدفعة 28.