نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الأهلية الدفعة 46 شهر سبتمبر || رابط برنامج حساب المواطن وآلية الاستعلام عن نتائج الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الاثنين 30\08\2021 نتائج الأهلية الدفعة 46، وهذه الدفعة سيتم صرفها بحلول شهر سبتمبر القادم، وتحرص المملكة دائماً على تقديم الدعم النقدي للمواطنين المستحقين للدعم، لذلك شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المستحقين للدعم، ضرورة الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 46، عن طريق رابط برنامج حساب المواطن الإلكتروني، كما يتيح البرنامج حق الاعتراض على هذه النتائج وتقديم تظلم لمن لم يشملهم الدعم، ويكون الاعتراض بدايةً من اليوم الخامس من الإيداع ولمدة 90 يوم.

وتحرص المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من برامج الدعم للمواطن السعودي المستحق للدعم، ومن أهم هذه البرامج برنامج حساب المواطن، ويقدم البرنامج دعم نقدي كبير منذ أن تم بدء العمل به حتى الآن، حيث يقدر إجمالي المبالغ التي قدمها البرنامج للمواطنين المستحقين، ما يقارب ال 100 مليار ريال سعودي حتى أغسطس 2021، وفيما يلي وعبر هذا المقال ومن خلال موقع “ثقفني” المتميز سنوافيكم برابط برنامج حساب المواطن، وكذلك آلية الاستعلام عن النتائج.

نتائج الأهلية الدفعة 46

يعد برنامج حساب المواطن من أهم البرامج الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وهو برنامج حكومي كانت انطلاقته الأولى في سبتمبر 2017، وهو من البرامج التي تهدف إلى تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، والتي تضررت كثيراً بسبب تداعيات فيروس كورونا وآثاره الاقتصادية السلبية على كل بلدان العالم، وفقد العديد من المواطنين أعمالهم بسبب هذا الوباء الخطير، فقامت المملكة بتنفيذ برنامج حساب المواطن للحد والتقليل من هذه الآثار على المواطنين.

الاستعلام عن الدفعة 46 من حساب المواطن

يتم الاستعلام عن صدور نتائج شهر سبتمبر بشكل إلكتروني تام، حيث يستطيع المستفيد من الدعم أن يستعلم عن نتائج الأهلية بعدة خطوات بسيطة، وهذه الخطوات كالتالي:

الدخول إلى رابط برنامج حساب المواطن الإلكتروني.

إدخال كلمة المرور ورقم الهوية.

إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة “الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 46”.

نتائج الأهلية الدفعة 46 شهر سبتمبر

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الاثنين 30\08\2021. صدور نتائج الأهلية الخاصة بشهر سبتمبر الدفعة 46. وذلك عبر موقعها الإلكتروني ويتم الاستعلام عن النتائج إلكترونياً. كم أصدر البرنامج عدة ضوابط بالنسبة للفرد المستقل المستحق للدعم. حيث لا يتم قبول طلبات جديدة للالتحاق بالبرنامج في هذه الفترة. كما تم تحديد حد أعلى للاستحقاق. وألزمت الفرد المستقل المستحق للدعم بتقديم ما يثبت استقلالية المسكن لمن بلغ سن الثامنة عشر عاماً فما فوق.