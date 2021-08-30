خدمة الادخار المالي المقدمة من مصرف الراجحي وخطوات فتح حساب

لا يزال مصرف الراجحي الأشهر في السعودية يقدم العديد من الخدمات الرائعة لعملائه ومن أهم تلك الخدمات خدمة الادخار المالي والتي تتيح للعميل فتح حساب خاص به يمكنه من ادخار أمواله ببقات مميزة وخدمات رائعة ،تابعونا في هذا المقال لمعرفة كيفية فتح حساب خاص كما سنعرض أفضل الباقات المتاحة والتي يوفرها البنك.

خدمة الادخار المالي

طريقة فتح حساب الادخار من مصرف الراجحي:

قام مصرف الراجحي بتوفير طريقة سهلة لفتح حساب للادخار وذلك بالدخول على الموقع الخاص بالبنك على الإنترنت ولا يحتاج التوجه إلى البنك والتزاحم عن طريق الخطوات الآتية

يتم الدخول على الموقع الرسمي لبنك الراجحي على الإنترنت. اختر فتح حساب ادخار من القائمة. ستظهر لك صفحة بها عدة خانات عليك ملأها. ادخل اسم العميل ورقم الهاتف والتاريخ. يتم اختيار الجنسية والحالة الاجتماعية للعميل المراد فتح حساب له. يتم بعد ذلك إدخال تاريخ الميلاد. أدخل مهنتك وأيضاً واسم المؤسسة التي تعمل بها وعنوانها. يتم إدخال بيانات العنوان الوطني. اختر باقة الادخار التي تريد الانضمام لها واملأ جميع البيانات المتعلقة بها. حدد نوع الباقة ما إذا كانت ذهبية أو بلاتينية أو باقة النخبة. اختر فترة الوثيقة. قم بإدخال عدد وأسماء المستفيدين أو الورثة الشرعيين. تأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح ثم اختر تأكيد. يتم بعد ذلك إرسال هذا النموزج للبنك ليحدد ميعاد مناسب لزيارة البنك وإكمال كافة الإجراءات.

الباقات المتاحة في خدمة الادخار المالي: