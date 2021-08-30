برقم الإقامة فقط استعلم عن صلاحية الإقامة 1443 في السعودية

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معرفة صلاحية الإقامة في السعودية 1443 تساؤل هام يطرحه الكثير من المقيمين في المملكة العراق السعودية للتعرف على تفاصيل الاستعلام عن صلاحية الإقامة لمعرفة موعد انتهائها والعمل على تجديدها، حيث تمثل الإقامة للمقيمين في المملكة العربية السعودية من مختلف الدول أهمية كبيرة في الإقامة في السعودية منعًا لحدوث المشاكل المتعلقة بها، وقد سهلت الحكومة السعودية عملية الاستعلام عن كافة تفاصيل الإقامة في السعودية 1443، وسوف نوضح من خلال هذا المقال كيفية معرفة صلاحية الإقامة والاستعلام عن موعد انتهائها.
الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1443
عملية انتهاء الإقامة الخاصة بـ المقيم في المملكة العربية السعودية بدون تجديدها يعرض المقيم الى الكثير من المشاكل التي تعرض صاحبها الى العقوبة والغرامة المالية في حال عدم الالتزام بموعد تجديدها، بذلك سهلت الحكومة السعودية على المقيمين عملية الاستعلام بسهولة عن صلاحية الإقامة والتعرف على موعد تجديدها وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالإقامة إلكترونيًا وذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية المخصصة للكثير من الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في السعودية.
طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1443
يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة للمقيمين في السعودية بسهولة إلكترونيًا وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :-
- أولا يتم الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية من خلال هذا الرابط مباشرة.
- يتم اختيار أيقونة تسجيل الدخول إلى أبشر أفراد.
- تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختيار خدمة الاستعلامات ومن ثم اختيار الخدمات الإلكترونية.
- من بين الخدمات المتاحة عبر الموقع يتم اختيار خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.
- يتم تحديد الطريقة المناسبة للاستعلام.
- إدخال رقم الإقامة الخاصة بالمستخدم.
- إدخال رمز التحقق المرئي ومن ثم الضغط على أيقونة الاستعلام لتظهر تفاصيل الإقامة الخاصة بالمقيم وصلاحيتها على الفور.
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