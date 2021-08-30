نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة السعودية” الجرعة الثانية “من لقاح كورونا ل 5 فئات وأسباب تأخرها علي البعض في المقال التالي

عمر شويل - جدة الصحة السعودية الجرعة الثانية من لقاح كورونا ل 5 فئات، حيث تعتبر هذة الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس ويستطيع فيروس كورونا المدمر إن يفتك بها بسهولة، ولذلك أقرت اللجنة المخصصة لذلك في قطاع وزارة الصحة بأن تكون الأولوية للفئات التي سوف نستعرضها معكم الآن عبر موقعنا الإخباري المميز، وذلك بحيث تشمل كبار السن بشكل خاص وخصوصا من تكون أعمارهم فوق ال 60 عام، واليكم ايضا أسباب تأخرها علي البعض حيث أكدت الوزارة إن التاخير لايؤثر بأي صورة علي الدفعة الاولي من اللقاح وخاصة إن تناول تلك الجرعة لا يمنع من السفر لاي دولة مثل الجرعة الاولي، واليكم كافة التفاصيل الكاملة عن الخبر.

وسوف تقوم وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بداية من صبيحة غدا الأحد الموافق 1 من أغسطس، تطبيق فاعليات إبراز حالة محصن عبر تطبيق توكلنا لاخذ تصاريح السماح بزيارة الأماكن العامة والمرافق الخدمية والحكومية والخاصة، علاوة على ذلك يتم الحرص علي التزام الجميع بالاجرارات المشددة بشأن الصحة العامة لمنع تفشي covide 19 مجددا.

الصحة السعودية الجرعة الثانية من لقاح كورونا ل 5 فئات

أعلنت وزارة الصحة إتاحة الفرصة للمواطنين لتلقي الجرعات الثانية من لقاح كورونا ل 5 فئات والتي نستعرضها معكم الآن

الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم فوق ال 60 عام. مرضي السرطان النشط. كذلك مرضي الغسيل الكلوي. الأشخاص المصابيين بالسمنة المفرطة. بالاضافة الي مرضي زراعة الاعضاء.

وأكدت الوزارة عن ضرورة إثبات الحالة بتقرير طبي رسمي حديث ومختوم بختم المنشأة التابع لها المريض بوزارة الصحة.

الصحة توضح أسباب تأخر اللقاحات علي البعض

أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري انة لاداعي للقلق والتخوف السائد والمنتشر يين المواطنين في الفترة الأخيرة نتيجة تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وياتي ذلك بشكل خاص بعد تلقي عدد كبير من المواطينين في المملكة العربية السعودية الجرعات الأولي من الفيرس، بالإضافة الي عدم إقرار مدة معينة بين الجرعتين حيث يتم اعطاء الجرعة الثانية بعد 3 أشهر في بعض الدول، في الوقت نفسة قد تصل المدة الي 4 أشهر في الدول الاخري، كما أكدت وزارة الصحة عن أن تأخير الجرعة لبعض المواطنين لة تاثيرة الإيجابي على الصحة العامة خاصة انة يحفز جهاز المناعة للعمل بشكل أفضل، كما أكد وزير الصحة علي إن الوضع الوبائي في الدولة بالإضافة إلى التركيبة السكانية هي الفيصل بين المدة المقترحة لتلك الشعوب بين الجرعتين، بالإضافة الي عدم اشتراط الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر، ويأتي ذلك في إطار خطط المملكة للقضاء علي فيروس كورونا المستجد، وعمل كافة الإجراءات للسيطرة علي الوباء ومنع تفشي الفيروس بين الافراد، حيث نلاحظ الحرص الشديد من قبل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية للحفاظ علي سلامة الجميع، بالإضافة إلى فرض العقوبات بقوة علي كل المخالفين بشأن إجراءات السلامة التي أعلنت عنها الدولة منذ بدأ الجائحة.

وأكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة إن حوالي 14 مليون فرد علي ارض المملكة العربية السعودية تلقوا جرعة واحدة فقط من لقاح كورونا، علما بأن الجرعة الثانية من لقاح كورونا سيتم توفيرها قريبا بكميات كبيرة من أجل الجميع، خاصة إن إعلان إعطاء خمس فئات بشكل خاص أثار قلق البعض، ولاكن الوزير أكد علي توفيرها قريبا للجميع.

وحرصت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بشكل خاص علي تلقيح جميع المقيمين علي الأراضي السعودية، وحرصت كذلك علي إجراءات متابعة الوافدين سوء للعمل أو لأداء مناسك الحج والعمرة في بيت الله الحرام، وباتت لقاحات كورونا هي مفتاح دخول المملكة وغيرها من الدول العربية لتقليص فرص توحش فيروس كورونا ومحاولة تقليل عدد الإصابات.

حالة محصن لدخول الأماكن العامة

وبعد إعلان وزارة الصحة بشكل قاطع منع غير المحصنين من دخول الأماكن العامة، أصبح تطبيق توكلنا الذي يبرز حالة الفرد من تلقي اللقاح هي أول عامل لقبول تواجدة في المكان، خاصة إن الوزارة وفرت الجرعة الثانية من لقاح كورونا في السعودية، وكذلك تبدأ الآن عمليات تحصين طلاب المدارس لتأمين العودة الحضورية بعد صدور القرار السامي.

لقاح كورونا للطلاب بعد عودة الدراسة حضوريا

وبدأت مدارس المملكة العربية السعودية اليوم في استقبال ملايين الطلاب حضوريا الي المدرسه، وذلك بعد إغلاقها بشكل تام منذ 2020، ومن ثم نجد حرص شديد من وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم علي ضرورة تلقي اللقاح لكافة طلاب المملكة، ويعتبر اول اسبوعين غياب لحبن تلقي الجرعة الثانية لكل طالب لم يحصل عليها.