نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط تويوتا كورولا 2021 من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا تزال ع90روض تقسيط تويوتا كورولا 2021 من بنك الراجحي سارية خلال شهر أغسطس 2021 ومن المتوقع أن يتم تمديدها خلال الشهر المقبل وربما إلى نهاية الربع الرابع من العام الجاري ضمن عروض التمويل التأجيري المقدمة من بنك الراجحي على مجموعة متنوعة من سيارات تويوتا ذات الفئات المختلفة في الوقت الذي يتزايد الإقبال فيه على اقتناء الموديلات الجديدة من هذه السيارة اليابانية التي يعشقها المستهلك السعودي نظرًا لكفاءتها وطول عمر قطع الغيار المستخدمة.

سعر كورولا 2021

يبد سعر كورولا 2021 نقدًا عند 74 ألف ريال شامل قيمة الضريبة المضافة 15 % وهذا سعر الفئة الأولى أما سعر الفئة الأخيرة فيصل إلى 100 ألف ريال تقريبًا شامل الضريبة المضافة وبين هذين الطرازين يوجد حوالي 4 موديلات أخرى يتراوح سعرها ما بين 77 ألف و90 ألف ريال بحسب المواصفات.

مواصفات كورولا 2021

يأتي الطراز الأول من تويوتا كورولا 2021 باسم كورولا XLI CVT بمحرك سعة 1.5 لتر، بـ 3 اسطوانات فيما تصل القوة القصوى، إلى 119 حصان فيما يصل العزم الأقصى إلى 148 نيوتن كما تأتي مع ناقل حركة تتابعي متغير CVT مع خاصية التحكم اليدوي بـ 10 سرعات.

كما تأتي السيارة مع جنوط حديد مقاس 15 بوصة ومقاس الإطارات 195/65R15 كما تأتي مع وسادة هوائية للسائق، ووسادة هوائية للراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية أمامية مع أنوار أمامية هالوجين، مع خاصية الدخول بدون مفتاح ريموت كونترول.

شروط تقسيط تويوتا كورولا 2021 من بنك الراجحي

وقد حدد البنك عددًا من الضوابط والشروط التي يجب أن تنطبق عند الحصول على عروض تقسيط السيارات من بنك الراجحي، كما يلي: