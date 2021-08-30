تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل للمواطنين والمقيمين بالمملكة

تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، هو من اهم التمويلات التي يتم البحث عنها بصفه دائمه في المملكة العربية السعودية، حيث أشخاص كثيره يرغبون في الحصول على تمويل شخصى فورى ولكن يتطلب منهم تحويل راتبهم مما يسبب عدم اكتمال القرض، و هناك بنوك تضع بند هام وهو تحويل الراتب مما يسبب حاله من الإحباط لكل الراغبين في الحصول على قروض شخصيه، وجاءت عدد من البنوك بتقديم تمويل شخصى بدون تحويل راتب وبدون كفيل لهؤلاء الأشخاص سواء مواطنين سعوديين أو مقيمين، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على خطوات الحصول على قرض شخصى بدون تحويل راتب في السعودية.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل

في المملكة العربية السعودية هناك أعداد من البنوك التي تقدم هذه الميزة وهى الحصول على تمويل شخصى بدون تحويل راتب وبدون كفيل، وهذه الميزة سببت حاله من الارتياح لدى العديد من الأشخاص الراغبين في الحصول على قروض شخصيه بدون تحويل راتب، وأيضا هذه البنوك تقدم التمويل بإجراءات بسيطه وفترة سداد كبيره تصل إلى 6 سنوات، وسوف نتعرف على هذه البنوك من خلال السطور القادمة ونتعرف أيضا على تفاصيل القرض.

تمويل شخصى مصرف الراجحي

من ضمن البنوك التي تقدم تمويل شخصى بدون تحويل وراتب وبدون كفيل هو بنك الراجحي السعودي، ومن المعروف ان مصرف الراجحي من البنوك العريقة داخل المملكة العربية السعودية في تقديم تمويل شخصى بدون تحويل راتب، وهذه هي الشروط.

أولا أن يكون عمر العميل عند طلب التمويل الشخصي لا يتجاوز 60 عام مع نهاية اخر قسط من تسديده. ثانيا أن يكون الحد الأدنى من الراتب الخاص بالعميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي. لابد أن لا يقل الحد الأدنى عن شهر من العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص.

بنك الاهلى السعودي

أيضا هو من البنوك التي تقدم تمويل شخصى بدون تحويل راتب، ويعتبر بنك الاهلى من البنوك المميزة جدا والعريقة داخل المملكة العربية السعودية بل هو من اقدمهم على الأظلاف، وهذه هي شروط الحصول على تمويل بنك الاهلى.