قرضك في دقائق معدودة و بدون كفيل من بنك الراجحي للقطاع الخاص والعام والمتقاعدين

كان للأمر الملكي للبنوك للوقوف مع الأسر والمواطنين والمتقاعدين والشركات المتعثرة لرغبتهم في طلب القروض لكي تحل ضائقته المالية، فكان لمصرف الراجحي السبق كعادته دائما وفي طليعة البنوك لخدمة المواطنين والمتعثرين لكي يقدم العديد من التمويلات البنكية المختلفة والميسرة في ظل الظروف الراهنة بسبب الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا، ومن خلال مصرف الراجحي اقدم لكم مقالي عن طلب قرض تمويل بدون كفيل وفي دقائق معدودة ميسر للقطاع العام والخاص والمتقاعدين قرض من بنك الراجحي ويعد من أهم القروض المقدمة خاصة للأشخاص الذين يحتاجون المال بصورة سهلة وسريعة لحل الضيقات المالية لديهم، لذلك وفرت البنوك الحلول التمويلية في أشكالها المتعددة وبالطبع كل بنك أو شركة يحدد الشروط والمعايير الخاصة به بالإضافة إلى المستندات والوثائق تختلف من جهة لأخرى، أما عن الراجحي فهو مصرف معتمد من البنك المركزي السعودي لذلك يضم حلول التمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يتبع عدة أنظمة ممنهجة لتطوير كافة الخدمات سواء للأفراد وقطاع الأعمال بجانب توفير البطاقات الائتمانية العديدة .

الشروط وطريقة وكيفية طلب قرض من بنك الراجحي بدون كفيل:

هناك عدة شروط لطلب قرض مصرف الراجحي تتضمن بعض المعايير التالية:

أن يكون المتقدم او المتقدمة على رأس عمل في إحدى الشركات أو الجهات المعتمدة لدى المصرف.

لا يزيد العمر عن 60 سنة والمتقاعدين حتى 70 عام وقت سداد آخر قسط.

لا يقل الدخل الشهري عن ألفي ريال للسعوديين والمتقاعدين 1.99 ريال أما الوافدين الحد الأدنى للراتب 5000 ريال.

مميزات التمويل الشخصي من الراجحي:

قرض مصرف الراجحي به العديد من المزايا وهي :

يقدم القرض بدون ضامن لتسهيل الإجراءات، فترات السداد طويلة تصل حتى 60 شهراً بأقساط شهرية تناسب الدخل حيث يتم احتسابها بعد معرفة قيمة الالتزامات الشخصية لديك لمنع التعثر في السداد. متاح التمويل الإضافي بعد سداد 20 % من قيمة التمويل الحالي. قرض ميسر لجميع الفئات والقطاعات يضم الحكومي والخاص والعسكري. يعطي التمويل بدون تعقيد بأبسط مستندات وأقل راتب شهري.

المستندات المطلوبة لطلب قرض من بنك الراجحي:

تقدم المستندات المطلوبة لطلب القرض وهي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية الإقامة للمقيمين سارية المفعول تعريف بإجمالي الدخل الشهري والبدلات إن وجدت يوضح المسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالعمل خطاب معتمد من جهة العمل بالموافقة على تحويل وتثبيت الراتب إلى بنك الراجحي

لطلب المساعدة من خدمة العملاء حيث أن بنك الراجحي يمتلك فريق خدمة عملاء خبير في المساعدة عند طلب قرض بأمان وذلك بالاتصال على رقم 966114603333 للعملاء الحاليين أو عبر 8001241222 للعملاء الجدد.