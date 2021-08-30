السعودية صرف راتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية لشهر سبتمبر 2021م

السعودية صرف راتب متقاعدي التأمينات ، بالمملكة العربية السعودية، وفق التقويم بالسعودية، سيكون بمشيئة الله، يوم الأربعاء القادم، يوم 1 من شهر سبتمبر للعام 2021م، الموافق 24 من شهر محرم للعام 1443هـ، وهو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، الذي يتم فيه صرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية، التابعين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية، وفق تعليمات توحيد صرف المعاشات للمتقاعدين المستفيدين، وأفراد عائلتهم في حال كان المستفيد متوفي، بأمر ملكي سامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ويعد ذلك تحسين في تقديم الخدمات للمواطن السعودي، والعمل على رفع كفاءة، وتحسين منافع التأمينات، المقدم للمشتركين وعائلتهم بالمملكة العربية السعودية.

السعودية صرف راتب متقاعدي التأمينات

إضافة لما سبق ذكره، فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، تعمل وفق رؤية المملكة 2030م، التي تم تدشينها منذ عام 2017م، للعمل على توفير راحة المواطن السعودي، وتحسين الخدمات المقدمة إليه، وبناء عليه أيضًا، صدر قرار وزاري بدمج مؤسستي التقاعد والتأمينات، وذلك بهدف توحيد الجهود والاختصاصات المتشابهة، لرفع كفاءة الأداء، والاستفادة على أتم وجه، من كافة الموارد البشرية والمالية، خاصة بأن المؤسستين تعملان على توفير المعاشات التقاعدية، للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق أفضل تغطية تأمينية لهم.

بالخطوات الاستعلام عن صرف دفعة سبتمبر للعام 2021 بالهوية الوطنية بالمملكة العربية السعودية

في النهاية لراغبي الاستعلام عن راتب معاش التأمينات الاجتماعية، برقم الهوية الوطنية، بالمملكة العربية السعودية، فبإمكانك اتباع الخطوات التالي ذكرها: