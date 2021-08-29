تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت madrasati 1443 للطلاب وأولياء الأمور

زادت معدلات البحث عن كيفية تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت من الآلاف من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، وويرجع هذا الإهتمام من جانب الطلاب إلى بداية العام الدراسي الجديد في المملكة ورغبة الطلاب في تسجيل دخولهم إلى المنصة التعليمية لمتابعة أدائهم الدراسي، فمنصة مدرستي أصبحت أحد أهم المنصات التعليمية في المملكة إن لم تكن أهمها على الإطلاق فقط استكمل الطلاب دراستهم العام الماضي من خلالها بعد قرار وزارة التعليم السعودية بغلق جميع المدارس في مدن ومحافظات المملكة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة الطلاب، وقد اسخدمت المنصة أحدث الطرق التعليمية وأحدث التقنيات الحديثة في طريقة عرض المعلومة للطالب وسهولة التواصل بينه وبين المعلم ونستطيع أن نقول أنها نجحت في ذلك بنسبة كبيرة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية تسجيل دخول الطلاب وأولياء الأمور في منصة مدرستي، فتابعونا.

تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت

يهتم الآلاف من الطلاب السعوديين بالبحث عن طريقة التسجيل في منصة مدرستي من أجل دخول العام الدراسي الجديد، ونوضح لكم كافة الخطوات اللازمة كالتالي:

أولاً يتطلب من الطالب زيارة الموقع الرسمي لمنصة مدرستي .

. ثانياً قم الآن بإختيار حساب مايكروسوفت.

ثالثاً معرفة اسم المستخدم من تطبيق توكلنا.

رابعاً قم بإدخال كلمة المرور ثم اضغط على “تسجيل الدخول”.

تسجيل دخول الطالب توكلنا

لتسجيل دخول الطالب من خلال تطبيق توكلنا فقط قم بالخطوات التالية:

أولاً قم بتحميل التطبيق الرسمي لتوكلنا.

ثانياً افتح التطبيق على هاتفك ثم اختر تبويب حسابي.

ثم اضغط على بيانات منصة مدرستي.

وبعد ذلك ادخل اسم المستخدم ثم انقر على إرسال.

وأخيراً ستنتقل إلى الصفحة الرسمية لمنصة مدرستي واضغط تسجيل الدخول وادخل اسم المستخدم وكلمة السر المُرسلة إليك على جوالك.

وفي نهاية مقالنا نود أن نكون قد وضحنا كيفية وطريقة تسجيل الطلاب في منصة مدرستي بالخطوات التفصيلية بالإضافة إلى توضيح كيفية تسجيل الدخول عبر تطبيق توكلنا، ولأي سؤال فقط اترك سؤالك بالأسفل بالتعليقات وسنجيب عليه