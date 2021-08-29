شروط التقديم في اعانة باحث عن عمل من أهم الأسئلة التي يبحث عنها الكثيرين في السعودية رغبةً في التسجيل ولكن لابد من معروفة الشروط اللازمة للتقديم، حيث وفرت تلك الإعانة من خلال حافز لكي توفر عمل للباحثين عنه في المملكة لدعم المواطنين والمواطنات عن طريق تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل لمواجهة الأعباء المعيشية نظرًا لتوقف حركة العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

اعانة البحث عن عمل

هي اعانة مُقدمة من قبل الحكومة السعودية لمساعدة كافة العاطلين عن العمل بها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد للحصول على دعم مالي شهرياً لتلبية الاحتياجات الاساسية لهم، وتصرف المعونة المالية لهم لتخفيف على كاهلهم من متطلبات الحياة المختلفة.

شروط التقديم في اعانة باحث عن عمل

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي تحصل على اعانة البحث في السعودية وهي:

ضرورة أن يكون سعودي الجنسية فقط.

لابد من إقامته في المملكة العربية السعودية بشكل مستمر.

ينبغي ألا يكون عاملاً سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

يجب أن يكون عمره يتراوح بين 20 لـ 40 عام فقط.

ينبغي أن يكون قادر على العمل وهذا الشرط تُحدده اللائحة الخاصة بالقدرة والجدية.

يشترط ألا يصرف معاش تقاعدي أو تعويض ضد العمل أو معاش الضمان الاجتماعي أيضًا.

ألا يكون الشخص المتقدم طالب أو متدرب في التعليم.

يجب ألا يكون لديه أي نشاط تجاري أو دخلة الشهر يزيد عن الحد الذي تحدده الجهة المختصة أو لديه امتلاكات تمنعه من الحصول على الإعانة.

ضرورة ألا يكون سبق له الاستفادة من برنامج الإعانة من قبل.

التسجيل على اعانة الباحثين عن عمل

لكي تتمكن من الحصول على اعانة البحث لابد من التسجيل لابد من اتباع ما يلي:

انتقل مباشرة إلى منصة طاقات الإلكترونية.

قم بكتابة اسم المستخدم ورقم الهاتف وكلمة السر.

ادخل البريد الإلكتروني ثم أكد على البيانات.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

سجل دخول وبهذا تكون سجلت دخول بنجاح.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية شروط التقديم في اعانة باحث عن عمل ونرجو أن يكون نال إعجابكم.