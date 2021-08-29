قرض 50000 ريال للمواطنين بالمملكة السعودية بدون تحويل راتب ولا كفيل

قرض متوفر لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية بدون تحويل راتب وبدون كفيل، حيث تعلن دائما البنوك والشركات افضل القروض المختلفة التي يحتاج إليها المواطنون لإنشاء عمل مشروع خاص لهم يساعدهم علي مستوي المعيشة والذين يرغبون في شراء منزل او غيرها من تلبي احتياجاتهم لذلك يلجؤن إلى السلفة التي تقدمها الشركات والبنوك من اجل مساعدة المواطنين وبالتقسيط المريح.

احكام الحصول علي تمويل سلفة

التمويل الشخصي متاح لمن تبدأ أعمارهم من ثمانية عشر عام.

يتوجب عند تقديم العميل علي التمويل الشخصي من منصة سلفة أن لا يتعدى عمره عن 60 عام عند التقديم.

التمويل متاح لجميع المواطنين الحاملين الجنسية السعودية فقط.

خدمة العمل يجب أن لا تقل عن ثلاثة اشهر إذا كان العميل المتقدم يعمل بالقطاع الحكومي.

يتوجب عند التقديم أن لا تقل خدمة العمل عن ستة اشهر في حالة أن كزان العميل المتقدم يعمل بالقطاع الخاص.

يتوجب عند التقديم علي العميل أن يقوم بتوفير كافة المستندات المطلوبة وذلك من اجل أن يتم الموافقة علي التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة.

مزايا التمويل المقدم من منصة سلفة

يمتلك تمويل سلفة المعروفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية بأنه تمويل يسهل أخذة ويمتلك العديد من المزايا التي يبحث عنها المواطنون عند التقديم علي التمويل الشخصي، فقد يبدأ التمويل من منصة سلفة كحد ادني من التمويل إلي 1000 ريال سعودية ويصل إلي 5000 ريال سعودي، وسوف نوضح ما اهم المزايا التي يمتلكها التمويل.

التمويل إسلامي، إذا انه يتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية. يتميز التمويل من منصة سلفة بانه تمويل فوري، حيث انه يمكن للعميل الحصول علي التمويل فوري خلال دقائق إذا توافقه جميع الشروط وتوافره جميع المستندات اللازمة. لا يشترط التمويل بتحويل راتب. التمويل بدون كفيل. التمويل بهامش ربح منخفض.

كيفية التقديم:

سوف نقوم بتوفير رابط التقديم علي تمويل سلفة الإلكتروني، حيث انه يمكن التقديم علي تمويل سلفة الإلكتروني من خلال الدخول علي الموقع الرسمي واختيار قيمة التمويل التي ترغب في الحصول عليه، وسوف نوفر رابط المواقع الرسمي لمنصة سلفة كالتالي: تمويل سلفة.