بأقل راتب قسط مليون ونصف بدون ضمانات أو كفيل وبمعدل ربح ثابت

بأقل راتب قسط مليون ونصف بدون ضمانات ، أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً ، والراغبين في الحصول على مبالغ تمويلية بشروط ميسرة تتناسب مع الدخل الشهري لهم ، وقد جاء بنك سامبا كواحد من أهم وأكبر البنوك بالمملكة العربية السعودية ، والذي يعمل على توفير عروض تمويلية متميزة بصيغة إسلامية وبتسهيلات عديدة في السداد ، والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية للعملاء من موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية.

بأقل راتب قسط مليون ونصف بدون ضمانات من بنك سامبا

تمويل نقدى بموافقة فورية وبأقل راتب بدون ضمانات أحد المنتجات التمويلية الميسرة التي يقدمها بنك سامبا لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها تلبية كافة الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد بالمملكة ، كما يعمل البنك علي مساعدة العميل في تقسيط مبلغ التمويل بأقساط شهرية مجدولة ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري للعميل ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي بنك سامبا لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة. يقدم بنك سامبا التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ونصف ريال سعودي. تمويل بنك سامبا لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضمانات. يوفر البنك موافقة فورية علي طلب التمويل ، وذلك تيسيرا علي العميل في الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها. يتميز تمويل بنك سامبا الشخصي بمعدل ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل. يمكن لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالمملكة الاستفادة من تمويل بنك سامبا بأقل راتب. يوفر البنك للعملاء خيارات للسداد عديدة تصل حتي 60 شهر. يمكن للعميل الحصول على تمويل إضافي من بنك سامبا ، وذلك بعد سداد 20% من قيمة التمويل الأصلي. يوفر البنك للعملاء فرصة شراء المديونية.

كيفية التقديم على طلب تمويل بنك سامبا بدون كفيل ولا ضمانات

يمكن للشخص المتقدم بالطلب التقديم على طلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا ضمانات وبمعدل ربح ثابت المتاح لدى بنك سامبا ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك علي الإنترنت ، حيث يقوم العميل بالدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، وخلال 3 أيام يقوم البنك بالتواصل مع العميل.

يمكن أيضاً التقديم على طلب تمويل بنك سامبا بدون كفيل ولا ضمانات من خلال الاتصال على الرقم الموحد المجاني البنك وهو 8001241010 .

العميل يمكنه أيضاً التقديم على طلب التمويل الشخصي من خلال زيارة أحد فروع بنك سامبا المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.

شروط طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا ضمانات من بنك سامبا