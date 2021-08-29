منصة مدرستي وطريقة تسجيل الدخول للطالب ولولي الأمر

منصة مدرستي وطريقة تسجيل الدخول، ستبدأ عما قريب عوده طلاب المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، إلى الدراسة وذلك بحضور الطلاب للمدارس بدءاً من يوم غد الأحد والموافق 29 أغسطس 2021، فأصبح من الضروري معرفة طرق تسجيل الدخول على موقع منصة مدرستي، وهذا ما يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاهتمام به، وبالأخص لمن بلغت أعمارهم 12 عام فأكثر، وذلك بحيث يكون في مقدور الطلاب متابعة كافة الدروس التعليمية أونلاين من خلالها، كما أعلنت وزارة التعليم السعودية عن القيام بتعديل التقويم الدراسي داخل المملكة العربية السعودية للعام الدراسي الجديد 1443 هجرياً، كما شددت الوزارة على عودة المعلمون العمل بالمدارس بدء من الأحد الماضي، والموافق لتاريخ 22 أغسطس 2021 من التاريخ الميلادي، والموافق 14 محرم 1443 هجرياً.

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي:

أولاً يجب أن يتم تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لمنصة مدرستي الإلكترونية والذي خصصته وزارة التعليم بالمملكة.

ثانياً ثم يقوم الطالب بالنقر على خيار تسجيل الدخول وعبر تبويب حسابي.

في النهاية يجب أن يتم ملء خانه اسم المستخدم وكلمة المرور.

مميزات منصة مدرستي:

من مميزات هذا الموقع أنه أحد أهم الوسائل الفعالة للتعلم عن بعد، كما أنها متوفرة لتناسب جميع الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتسهل عملية التعلم لديهم، وهذا بعد أن تم إعلان تعليق الدراسة في المدارس في عام 2020، وذلك نتيجة انتشار فيروس كورونا، فقد تم إيقاف الدراسة بمؤسسات التعليم العام، والخاص، والأهلي، والجامعي في تلك الفترة، لكن جاءت مدرستي وساعدت الطلاب في ظل تلك الظروف، كما أنه تم تطبيق نظام الدراسة عن بعد، وهذا من أجل أن يتمكن الطلاب من متابعة الدراسة، خلال جميع المراحل التعليمية، ولكي يتمكن الطلاب من الحصول على المقررات المخصصة لهم خلال العام الدراسي.

طريقة تسجيل دخول ولي الأمر إلى منصة مدرستي:

وفرت مدرستي التعليمية خدمه تسجيل دخول لأولياء الأمور عبرها، وهذا اعتماداً على البيانات المدخلة مسبقاً على موقع نظام نور، ويتم تسجيل الدخول بإتباع الخطوات التالية: