يصل إلى 2 مليون ريال قرض للمواطنين السعودين والمقيمين وبدون ضمانات

تقدم افضل التمويلات بالمملكة العربية السعودية من الشركات والبنوك بناء علي مساعدة المواطنين، فإننا سوف نوضح من خلال مقالنا قرض لجميع المواطنين السعودين والمقيمين بدون تحويل راتب وبدون كفيل وقيمة تصل إلي 2 مليون ريال سعودي، حيث أن التمويل الشخصي المقدم داخل المملكة العربية السعودية من بنك البلاد المعروف بالمملكة والمقدم تبعاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل يصل إلى 2 مليون ريال بدون تحويل راتب وبدون كفيل

يقدم بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية تمويل من افضل التمويلات التي قدمت من قبل البنوك الشركات، حيث تسعي دائما البنوك والشركات وتتنافس مع بعضهم في تقديم افضل الخدمات التمويلية التي يحتاجها المواطنين لكي يقومون ببناء شئ يرغبون به أو لإنشاء عمل مشروع خاص بهم يساعدهم والتي تتوفر التمويلات بمختلف أنوعها وبجميع المبالغ التي يرغب بها المواطنين، كما أن التمويل المقدم بقيمة 2 مليون يسمح للعميل الحصول علي المبلغ التي يرغب في الحصول عليه وذلك حسب رتبة الشهرية لدي كل مواطن، فقد يبحث الكثير من المواطنين عن التمويلات التي تقدم ولا تطلب إلي تحويل راتب وبدون كفيل، لذا إننا سوف نوضح كالتالي شروط التقديم علي التمويل الشخصي المقدم من بنك البلاد وبدون كفيل وبدون تحويل راتب.

عمر العميل يجب أن لا ينقص عن ثمانية عشر عام عند التقديم. التمويل الشخصي متاح للمواطن الذي يعمل بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي ويلزم أن لا يقل رتبة الشهرية عن 3000 ريال. يتاح التمويل للمواطن السعودية والمقيم بالمملكة العربية السعودية ويتوجب علي المقيم أن لا يقل راتبة الشهري عن 3500 ريال سعودي.

كيفية التقدم علي التمويل الشخصي المقدم بقيمة 2 مليون ريال سعودي

من خلال زيارة الموقع الرسمي لبنك البلاد سوف يتم التقديم علي التمويل الراغب في الحصول عليه، حيث إننا سوف نوفر لكم من خلال الفقرة التالية الرابط الرسمي لبنك البلاد لكي تقوم بالتسجيل عبر الإنترنت وبدون الحاجة للذهاب إلي المقر الرئيسي للبنك.

قم بالدخول علي الموقع من خلال الرابط التالي: الموقع الرسمي لبنك البلاد. قم باختيار نوع التمويل التي ترغب به وتسجيل جميع البيانات اللازمة. قم بتسجيل رقم الهاتف الجوال والضغط علي ارسال.

قم بالاطلاع علي مقالنا هذا تمويل 2 مليون ريال والتعرف علي اهم المزايا التي يمتلكها التمويل.