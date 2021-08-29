خطوات تفعيل توكلنا للاطفال 1443 عبر ta.sdaia.gov.sa وكيفية التسجيل في منصة مدرستي

خطوات تفعيل توكلنا للاطفال 1443 يبحث الكثير من أولياء الأمور في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت عن طريقة تفعيل توكلنا للأطفال وطريقة التسجيل في منصة مدرستي، حيث يوفر تطبيق توكلنا الالكتروني السعودي الكثير من الخدمات المختلفة التي يحتاج اليها الكثير من الأشخاص بشكل مستمر، ولعل أهم هذه الخدمات هي امكانية تسجيل الأطفال في المدارس وتسجيل منصة مدرستي بسهولة، حيث يتم التسجيل في المدارس للأطفال التابعين لجميع الأشخاص في مختلف أنحاء السعودية عن طريق تطبيق توكلنا، تابع موقع التقديم في المدارس الأهلية، لذلك نهتم من خلال هذا المقال بتقديم طريقة تفعيل تطبيق توكلنا للأطفال وطريقة التسجيل في منصة مدرستي التعليمية.

خطوات تفعيل توكلنا للاطفال 1443

يمكن تفعيل تطبيق توكلنا للأطفال بسهولة من خلال أولياء الأمور ليتم متابعة الأبناء بشكل مستمر والاطلاع على التقارير الدراسية الخاصة بهم، حيث يتم

ذلك من الدخول مباشرة إلى منصة توكلنا الإلكترونية من خلال هذا الرابط https://ta.sdaia.gov.sa/، وتحميل تطبيق توكلنا بسهولة لكافة أنواع الهواتف الذكية سواء اندرويد او آيفون

يتم إجراء تسجيل الدخول من خلال بيانات الحساب الشخصي الخاص بولي الأمر

ثم التوجه الى قائمة الاسرة والمكفولين

يتم إضافة الأبناء بسهولة

من ثم الضغط على حفظ وبذلك يكون قد تم تفعيل توكلنا للأبناء بشكل طبيعي.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي توكلنا

يمكن لولي الأمر ان يقوم بالحصول على بيانات التسجيل في منصة مدرستي وذلك عبر منصة توكلنا الكترونية، على ان يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.