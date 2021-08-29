نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة بدون كفيل أو تحويل راتب بنك الرياض تأمين شامل تسهيلات السداد للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل سيارة بدون كفيل أو تحويل راتب بنك الرياض الذي يقدم قرض المركبات ميسر للغاية فضلاً عن العروض المستمرة التي تسهل كثيراً على العملاء منها الحصول على سيارة بدون رسوم إدارية أو مقدم وبدون هامش ربح أيضاً متاح للسعوديين والمقيمين رجال ونساء بمزايا عديدة تجعل من القرض سهل للغاية دون أن يشعر المقترض بعبء إضافي عليه، فضلاً أن بنك الرياض من البنوك الذي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع المنتجات والبرامج التمويلية لديه، بالإضافة إلى أنه يحدد قيمة القسط الشهري بناءاً على راتب العميل من أجل أن يكون مناسب مع حساب الالتزامات الشهرية لديه، كل هذا تجنباً للتعثر أو الضيق.

تمويل سيارة بدون كفيل أو تحويل راتب بنك الرياض

أتاح بنك الرياض عدة خصائص لكي يتمكن العميل من الاختيار بينهم مثل تمويل الجهات التي تحول رواتبهم إلى البنك والجهات التي لا تحول الرواتب أيضاً، وجميعهم يحصلون على مميزات كثيرة تتضمن في النقاط التالية:-

تمويل سريع جداً في التنفيذ.

متاح للرجال والنساء السعوديين والمقيمين.

قرض بدون تحويل راتب يصل حتى 500 ألف ريال سعودي.

تسهيلات في السداد حتى 60 شهراً مرنة.

إمكانية تمويل سيارة أو حتى 3 مركبات.

متاح السفر خارج المملكة السعودية.

تمويل لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن.

يعطي تغطية تأمينية شاملة.

تفويض داخلي مجاني.

متاح عمل إحلال أي نقل ملكية السيارة إلى عميل آخر.

إمكانية تمويل الجهات المدرجة والغير مدرجة.

يمكنك عمل تفويض سائق آخر بشرط أن يكون من الأقارب (الدرجة الأولى).

الشروط العامة: أن لا يقل العمر عن 21 سنة، مدة الخدمة في العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للسعوديين وستة أشهر لغير السعوديين، خطاب تحويل الراتب إذا كنت تحوله إلى بنك الرياض، الضوابط تختلف حسب الفئة وجهات العمل ويمكن معرفة بقية الشروط وعروض تمويل السيارات من خلال www.riyadbank.com التمويل التأجيري للسيارات.

كيفية تقديم طلب تمويل تأجيري السيارات بنك الرياض

تعبئة نموذج الطلب الاستمارة من خلال الموقع الإلكتروني بالبيانات الشخصية والمستندات التي تشمل (أصل بطاقة الهوية أو الإقامة – أصل رخصة قيادة سارية المفعول – كشف حساب لآخر ثلاثة شهور وذلك في حالة اختيار القرض بدون تحويل الراتب – وخطاب بتحويل الراتب في حالة اختيار القرض بتحويله إلى بنك الرياض – عرض سعر من الوكيل أو المعرض)، لمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر رقم خدمة العملاء بنك الرياض على (+966) 920002470.