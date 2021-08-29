نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول منصة مدرستي madrasati للعام الجديد 1443 في المقال التالي
تسجيل دخول منصة مدرستي للعام الجديد 1443 حيث تستطيع القيام بهذه العملية إن كنت من إحدى أولياء الأمور المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية أو إحدى الطلاب داخل الصفوف الدراسية والتي تبدأ من الصف الإبتدائي وحتى نهاية التعليم الثانوي و للتعرف على أهم التفاصيل الخاصة بالخدمات المقدمة من قبل المنصة والخطوات الأساسية التسجيل من خلال اتباع كل من البيانات التالية.
ما هي منصة مدرستي التعليمية
قبل أن ننتقل إلى الجزء الخاص بعملية تسجيل دخول منصة مدرستي للعام الجديد 1443 تقدم لكم بعض المعلومات الخاصة بهذه المنصة الإلكترونية والخدمات المتواجدة بها والمتمثلة في كل من الآتي
- تقدم هذه المنصة صرح تعليمي هائل من خلال إتاحة العديد من الدروس الافتراضية والتي يمكن انشائها من قبل المعلمين والتفاعل معها من قبل الطلاب.
- تستطيع استخدام كافة الموارد والمواد التعليمية المتواجدة داخل المنصة لتحصيل أكبر قدر من الدرجات التعليمية.
- يمكنك أداء جميع الاختبارات الخاصة بالمواد بشكل إلكتروني والاطلاع على النتيجة الخاصة بك بكل سهولة.
طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستي
تعد عملية تسجيل دخول منصة مدرستي للعام الجديد 1443 من إحدى الأمور البسيطة والمهم في الوقت ذاته وهذا مع إمكانية تسجيل الدخول إلى تلك المنصة والتعرف على جميع اجرائها الداخلية وهذا من خلال القيام باتباع الخطوات التالية
- تعد أولى خطوات التسجيل وهي الدخول إلى موقع المنصة والذي يتيح للجميع التسجيل به من أولياء الأمور والطلاب في مختلف المراحل وهذا من خلال القيام بالضغط.
- قم بتسجيل الدخول إلى الأيقونة المتواجدة في الموقع بأسم العودة إلى المدارس ومن ثم الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.
- تحديد البيانات الأساسية من كتابة بيانات ولي الأمر أو الطالب ومن ثم استكمال البيانات الأخرى والمتعلقة في اسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة المرور والبريد الإلكتروني الشخصي.
- بعد كتابة البيانات السابقة وملئ خانة رقم الهاتف الجوال سوف يقوم الموقع بإرسال إشعار للتأكد من صحة الرقم والذي يتطلب منك كتابة الرمز المتواجد فى الأشعار حتى تتمكن من توثيق الحساب على المنصة.
- بعد القيام بملئ جميع البيانات السابقة سوف تصبح قادر على المشاركة بمختلف الصفوف الطلابية وإستخدام جميع الأدوات المتوفرة في الموقع.
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