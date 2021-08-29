نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إسقاط سيارة من المرور السعودي و شروط إسقاط لوحات السيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات إسقاط سيارة من المرور السعودي، أصبح الآن ذو أهمية كبيرة للكثير، من الراغبين بإسقاط سيارة من قبل الهيئة العامة لإدارة المرور، والتابعة إلى وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، فقد أوضحت الهيئة الإجراءات اللازمة لإسقاط السيارة بشكل قانوني، وذلك وفق شروط ومعايير هامة، تعتبر خدمة إسقاط سيارة من المرور، ضمن الخدمات التي تمكن مالك السيارة، من التجنب لأي مسائلة قانونية، قد تحدث نتيجة تسبب السيارة بأي حادث مروري، وذلك كون عملية الإسقاط أو المعروفة بمسمى التشليح، ستقوم بإخراج السيارة من ملكية الشخص بشكل قانوني، كما يمكن التعرف علي، شروط وخطوات الاعتراض علي المخالفات المرورية إلكترونيا.

خطوات إسقاط سيارة من المرور السعودي 1443

أوضحت الهيئة العامة لإدارة المرور السعودي، العديد من الأسباب التي قد تقف وراء، إسقاط السيارة من ملكية المواطن السعودي، أو المقيم على أراضي المملكة العربية السعودية، والتي منها أن السيارة غير صالحة للاستخدام، أو الرغبة ببيعها بهدف التجديد وغيره من الأسباب، ولذلك يمكن إتمام العملية من خلال الخطوات التالية:

أن يقوم مالك السيارة بيع السيارة إلى أحد المحال الخاصة بأسقاط أو تشليح السيارات. ثم يقوم الطرفين كتابة ورقة مبايعة، وذلك بإضافة بيانات السيارة وختمها بختم المحل. يجب على الطرفين توضيح مبلغ البيع بالتفصيل. يتم إضافة رقم الهوية لمالك السيارة، و تسليم البائع ورقة المبايعة ولوحات السيارة. ثم دفع قيمة الرسوم والمدفوعات الحكومية، التي تم تحديدها من قبل إدارة المرور. يتم بعد ذلك تسجيل السيارة وتحويلها لقطع غيار. قم بتسجيل الرقم التسلسلي الموجود بالاستمارة الخاصة بعملية البيع. يجب تسجيل رقم هوية صاحب المحل الخاص بأسقاط السيارات. لكي يتم تقسيط السيارة من النظام بشكل رسمي، بتقديم أوراق المبايعة ولوحات السيارة والاستمارة، إلى الموظف المتواجد في إدارة المرور.

وأخيرا بعد إتمام هذة الخطوات، ستكون عملية أسقاط وتشليح السيارات قد تمت، ويجب بعد ذلك يتم تسليم ورقة الإسقاط، لصاحب المحل واستلام المبلغ المتفق عليه لقاء السيارة.

شروط إسقاط لوحات السيارة من المرور السعودي 1443

حددت الهيئة العام للمرور بالسعودية، كافة الشروط الواجب توفرها للإتمام عملية إسقاط لوحات السيارة، التي تم تشليحها من قبل مالك السيارة، وجاءت كالتالي:

يشترط إضافة كافة المعلومات اللازمة في النموذج وذلك متضمناً ما يفيد تشليح السيارة. ثم يجب أن يكون هذا النموذج مصدق بشكل رسمي، من قبل مكتب مرخص له بالتشليح للسيارات. يلزم أن يحضر مالك السيارة المراد تشليحها أو من ينوب عنه. ثم يجيب إحضار الاستمارة ولوحات السيارة المراد تشليحها. لابد من تقديم صورة طبق الأصل من بطاقة الأحوال للسعوديين. يجب تقديم صورة طبق الأصل من الإقامة لغير السعوديين. ثم تقديم ملف لحفظ الأوراق المقدمة، يجب أن تكون الاستمارة سارية الصلاحية.

حجز موعد بالهيئة العامة لإدارة المرور السعودي

يُوفر موقع الهيئة العامة لإدارة المرور بالمملكة العربية السعودية، خدمة الحجز بشكل إلكتروني، وقد أكدت الهيئة على ضرورة إتباع الإجراءات اللازمة، للحجز والمعلن عنها من قبل موقعها الرسمي.