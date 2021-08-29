نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الدخول على منصة مدرستي مع بدء الدراسة لعام 1443 بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت خطوات الدخول على منصة مدرستي محور اهتمام أولياء الأمور والطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث بدأ الدراسة بالمملكة العربية السعودية اليوم 29 أغسطس 2021 حيث عاد طلاب وطالبات المرلحتين الثانوية والمتوسطة إلى الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد حضورياً فى جميع مدارس التعليم العام الحكومى والأهلي والأجنبي، وذلك لمن بلغت أعمارهم 12 عام فأكثر، ومع بدء العام الدراسي الجديد حضورياً فقد بدأت معها الدراسة أون لاين من خلال منصة مدرستي.

وكانت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت من قبل التقويم الدراسي بالمملكة للعام الدراسي الجديد 1433 هجرية، والذى يتضمن تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية ويبدأ اليوم الأحد 29 أغسطس 2021 الموافق 21 من محرم 1433 هجرية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، وكانت الوزارة قد أعلنت عودة المعلمون للعمل بالمدارس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 أغسطس 2021 الموافق 14 من المحرم 1433 هجرية.

شروط عودة الدراسة حضورياً

وكانت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت عودة الدراسة حضورياً لطلبة وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية لجميع مدارس التعليم العام الحكومى والأهلي والأجنبي لمن بلغت أعمارهم 12 عام فأكثر وبشرط أن يكونوا محصنين بجرعتين من لقاح كورونا المستجد “كوفيد-19” مع تطبيق شديد للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية” لضمان سلامة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالعملية التعليمية.

خطوات التسجيل على منصة مدرستي

يمكن للطالب أو ولي الأمر الدخول على منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول من خلال رابط موقع مدرستي.

يقوم الطالب بالضغط على تسجيل الدخول من خلال تبويب “حسابي”.

يتم كتابة اسم المستخدم وإدخال كلمة المرور.

وقد اعتمدت وزارة التعليم بالمملكة الأدلة والنماذج الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي الجديد 1443 هجرية والتى تنص على بدء الدراسة عن بعد حتى يوم 30 أكتوبر 2021 أو الوصول إلى الحصانة المجتمعية وهى تحصين نسبة 70% من الطلاب والطالبات المقيدين بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

أهمية منصة مدرستي

تعتبر منصة مدرستي وسيلة فعالة للتعليم عن بعد بالمملكة لجميع الطلاب فى المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية وذلك عقب انتشار فيروس كورونا وتعليق الدراسة بالمدارس خلال عام 2020، وقد تم تفعيل الدراسة عن بعد حتى يستطيع الطالب من متابعة دروسه فى جميع مراحل التعليم دون حدوث أى خلل فى تلقى المقررات الدراسية المخصصة له على مدار العام.