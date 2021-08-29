تسجيل طلب مساعدة من موقع الوليد بن طلال الإلكتروني، حيث تبحث فئات كثيرة من المواطنين بالمملكة العربية السعودية وخارجها عن طريقة التسجيل في البرنامج الخاص بمساعدات مؤسسة الوليد الخيرية والتي يتم توفيرها مجاناً للمواطنين الأكثر احتياجاً والغير قادرين، حيث وفرت المؤسسة خدمات عامة للمواطنين من بينها هو توفير منح خاصة في صورة صرف سيارة ووحدات سكنية مميزة يحصل عليها المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الصرف الخاصة بالمؤسسة، حيث تختار المؤسسة الفئات محدودة الدخل من أجل منحهم تلك المساعدات، ويعتبر ذلك البرنامج من البرامج الاجتماعية الهامة داخل المملكة والتي من خلالها توفر رعاية وعدالة اجتماعية لعدد كبير من المواطنين بالمملكة، وسوف نوضح لكم طريقة تسجيل طلب مساعدة من موقع الوليد بن طلال الإلكتروني.

شروط مؤسسة الوليد لصرف المساعدات

حتي يستطيع كل مواطن أو كل أسرة التقديم في برامج المساعدة من المؤسسة يجب توافر تلك الشروط من أجل الموافقة علي الصرف:

يجب ألا يكون الدخل الخاص بالمستفيد متزايد عن 3.000 ريال.

بخصوص العقارات يجب ألا يكون لاحد العقارات داخل المملكة.

بخصوص السيارات يجب أن لا يكون الشخص يمتلك أي سيارة خاصة به.

ألا يكون الشخص من المستفيدين من برامج الإسكان التي توفرها وزارة الإسكان.

ألا يكون المستفيد قد حصل علي دعم السيارة من قبل من خلال المؤسسة.

يجب أن يقر المستفيد بعدم التصرف بالبيع أو التأجير للوحدة السكنية أو السيارة التي يتم الحصول عليها.

يجب التعهد بجميع القوانين والالتزامات الخاصة بالإسكان والفواتير الخاصة بالكهرباء والماء.

يتم التقديم في البرنامج مرة واحدة فقط تطبيقاً لمبدأ عدالة التقديم للجميع.

كيف اسجل مساعدة بموقع الوليد بن طلال؟

يتم تسجيل طلب مساعدة بموقع الوليد بن طلال الإلكتروني بعدد بسيط من الخطوات كالتالي: