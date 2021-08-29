شروط فتح السفر بين مصر والسعودية وموعد فتح الطيران السعودي

شروط فتح السفر بين مصر والسعودية يتنظر مجموعة كبيرة من المواطنين خبر السفر للسعودية من مصر من جديد بكل شغف للعودة لأعمالهم وحياتهم هناك بسبب عدم القدرة على السفر نتيجة انتشار فيروس كورونا والذي يعتبر من المشكلات الكبيرة التي تم مواجهتها في الفترات الأخيرة الماضية، وقد أصدرت وزارة الخارجية السعودية بموافقتها عن رفع مصر من الحظر الذي تم فرضه ومنع المصريين من السفر للسعودية، ولذلك سوف نتعرف على شروط الدخول للأراضي السعودية من مصر وما يجب تطبيقه.

شروط فتح السفر بين مصر والسعودية

بالطبع وضعت وزارة الخارجية السعودية مجموعة من الشروط لدخول المصريين للمملكة العربية السعودية ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

أن يكون الشخص قد حصل على لقاح ضد كورونا قبل نزول مصر.

أن يكون الشخص حاصل على وثيقة تأمين صحي ساري تغطي أي مكان لفيروس كورونا.

الحصول على كافة الشهادات الصحية المعتمدة من قبل المملكة العربية السعودية للفحص ضد كورونا ومن عمر 8 سنوات قبل

الدخول للدولة بحوالي 3 أيام فقط.

ارتداء الكمامات وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة.

العزل المؤسسي لمدة 7 أيام كاملة.

متطلبات السفر للمملكة العربية السعودية مصر

بالطبع هناك مجموعة من الأوراق التي يتم طلبها من أجل السفر للسعودية من داخل مصر، ومن أهم الأوراق المطلوبة ما يلي:

يجب أن يحصل الشخص على جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 شهور على الأقل.

أن يحصل الشخص على تأشيرة من أجل الدخول للمملكة.

أن يحصل الشخص على تصريح للدخول للمملكة.

أن يقيم الشخص في المملكة 3 شهور.

أن يكون تصريح إقامة الشخص ساري لمدة3شهور.

رفع الحظر عن مصر

تم رفع الحظر عن مصر من قبل المملكة العربية السعودية والذي استمر لفترة طويلة بسبب تفسي فيروس كورونا، حيث قامت السعدية بفرض الحظر على المصريين وقد كان ينتظر الجميع فك الحظر حيث أن هناك من يعمل هناك ويحتاج للعودة وبالفعل قد تم رفع الحظر عن مصر من قبل المملكة العربية السعودية، وبشروط معينة ذكرناها من خلال هذا المقال بالتفصيل لمن يريد العودة للسعودية ويريد معرفة الخطوات والشروط المختلفة ليتمكن من العودة من جديد.