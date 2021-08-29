بطاقة مدى من البنك الأهلي السعودي تعرف على مميزات البطاقة وطريقة تفعيل البطاقة. حيث يعتبر البنك الأهلي السعودي من أكبر وأهم البنوك التي توجد في المملكة العربية السعودية. كما يتميز بتقديمه للعديد من العروض والخدمات الجديدة لعملائه. يوفر البنك الأهلي السعودي لعملائه كل يوم خدمات جديدة توفر لهم الوقت والجهد. كما يوفر لهم أشكل التمويل الشخصي التي تجعلهم قادرين على التغلب على ظروفهم. ويعتبر من أهم هذه الخدمات التي يوفرها المصرف لعملائه هي البطاقات الائتمانية والتسويقية بأشكالها. كما أن بطاقة مدى تعتبر من أهم البطاقات التمويلية التي يقدمها البنك للعملاء. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة تفعيل بطاقة مدى. وكذلك مميزات البطاقة وكذلك طريقة الحصول عليها. كما يمكنك التعرف أيضاً على مزايا الحصول على القرض التكميلي من البنك الأهلي السعودي وأهم الشروط المطلوبة.

بطاقة مدى من البنك الأهلي السعودي

حيث أن البنك الأهلي السعودي مثله مثل باقي البنوك داخل المملكة يسعى دائما للتطور والتأقلم مع التطور التكنولوجي الذي يمر به العالم. كما يسعى المصرف لتحويل كل التعاملات المصرفية به إلى الشكل الإلكتروني الذي يوفر الوقت والجهد كما يقلل من التزاحم وكذلك انتشار الأمراض. ومن أجل ماسبق وحتى يتمكن البنك من تسهيل التعاملات اليومية المالية قام المصرف بتوفير بطاقة مدى لعملائه. حيث تعمل هذه البطاقة على الحد من التعامل مع النقود الورقية وكذلك المساعدة في السحب النقدي من خارج وداخل المملكة وكذلك عمليات الشراء.

مميزات البطاقة

تمتلك بطاقة مدى التي يتم تقديمها من قبل البنك الأهلي السعودي العديد من المميزات. ويمكننا عرض مميزات بطاقة مدى كما يلي :

تقدم للعميل رسائل هاتفية تجعله يطلع على جميع العمليات التي تمت

كما توفر له ميزة الإيداع النقدي

تمكن العميل من تنفيذ عمليات سداد الفواتير وغيرها من خلال أجهزة الصراف الآلي

تشغيل خدمة الأهلي موبايل والأهلي أون لاين وكذلك الهاتف المصرفي

خدمة الدفع عن بعد

وكذلك تقدم له خدمة نقد والتي تمكنه من الحصول على مبلغ 400 ريال من التاجر

ميزة الدخول المجاني لأكثر من 850 صالة مطار حول العالم. كما يمكنك التعرف أيضاً على عروض الأهلي التمويلية التنافسية 1443 وأهم مزاياها.

طريقة تفعيل بطاقة مدى

كما يتمكن العميل من تفعيل بطاقة من بكل سهولة عن طريق تطبيق الأهلي موبايل. ويمكننا ذكر الخطوات المطلوبة لتفعيل البطاقة كما يلي: