نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صورة جديدة لـ آيفون 13 برو تُظهر تحسين جبار.. احدث تسريب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أظهر تسريب جديد لهاتف آيفون 13 برو المنتظر تحسين جبار في كاميرا الجهاز الأمريكي، ومن المقرر أن يحتوي الجهاز على أكثر من تحسين في الكاميرا تحدثنا عنهم في مقالة سابقة بعنوان تحسينات جديدة لأول مرة في كاميرا هاتف iphone 13، وأظهرت صورة جديدة هي أحدث تسريب لـ iphone 13 pro أنها الهاتف سوف يحتوي على كاميرا خلفية باربع عدسات عملاقة وضخمة.

صورة جديدة لـ آيفون 13 برو تُظهر تحسين جبار

التحسين كان في الكاميرا الخلفية لهاتف آيفون 13 برو، حيث ظهرت الكاميرا الخلفية للهاتف المشار إليه في الصورة المسربة كأنها تشبه كاميرا آيفون 12 برو، إلا أنها في الوقت نفسه تختلف في أكثر من جانب.

الاختلاف الأول هو في أن وحدة الكاميرا الخلفية نفسها بالكامل في هاتف آيفون 13 pro أكبر بشكل ملحوظ، كما أن حافة نتوء الكاميرا في الهاتف المنتظر بات أقرب بكثير من شعار آبل على ظهر الهاتف.

دلالات اختلاف شكل كاميرا آيفون 13 برو

الاختلاف في شكل كاميرا آيفون 13 pro الخلفية لم يكن على صعيد الشكل فقط، وإنما سوف يكون فيما يلي:

يأتي الهاتف بالطبع بإمكانيات أكبر في قدرته على التصوير حتى في أصعب الظروف.

وفي الوقت نفسه سوف تساعد العدسات التي نالت توسيعًا في بؤرتها على تحسين معالجة الهاتف للصور ويعني ذلك أن:

إخراج الصور سيكون بجودة أعلى وأكبر وفي الوقت نفسه سوف تكون غنية بالتفاصيل والألوان التي تزيدها جمالًا.

سوف تحتوي العدسات الخلفية الأكبر حجما على مستشعرات ضوء وألوان أكثر.

وفي الوقت نفسه سوف تمكن الهاتف من شيء ثوري للغاية وهو:

تصوير الفيديو بجودة عالية وبزوايا جديدة باستخدام الوضع الأفقي للهاتف، ليس هذا فحسب وإنما:

سوف يعود الفضل في ذلك لزيادة حجم كاميرا الهاتف التي تظهرها الصورة المرفقة في المقالة.

آيفون 13 pro في ثوب جديد

الصورة الجديدة أظهرت هاتف آيفون 13 pro باللون الأسود الدافئ، وهناك مفاجأة في هذا الأمر وهو ما يلي:

يعد هذا هو الظهور الأول للهاتف المنتظر في ثوبه الأسود الجديد بعد التسريب السابق الذي ظهر فيه باللون الذهبي.

أبرز مزايا iphone 13 المنتظر

بطارية كبيرة الحجم تعالج مشكل ضعف أداء بطاريات هواتف آبل ويبلغ حجمها في الجهاز المنتظر:

4000 مللي امبير.

يحتوي الجهاز على احدث نظام تشغيل من شركة آبل وهو نظام ios 15.

معالج عملاق قادر على إنتاج اداء خرافي وهو a14.

كاميرا رباعية خلفية خرافية 72 ميجا بكسل مقسمين بين العدسات لإنتاج أعلى جودة صورة.