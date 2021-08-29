نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض خرافي.. آيفون 12 برو ماكس الأزرق بخصم 20% لدى جرير السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت مكتبة جرير عرض خرافي على نسخة آيفون 12 برو ماكس الأزرق المجدد بمساحة 256 جيجا بايت، ويعد هذا العرض من أفضل العروض على الهاتف الأمريكي لهواة الهواتف المُجددة بالمملكة العربية السعودية، ويعد هاتف iPhone 12 pro max من افضل الهواتف حاليا على الساحة، وذلك بفضل كل ما يقدمه من إمكانيات بفضل احتواء على أحدث التقنيات في عالم الأجهزة المحمولة الذكية.

تفاصيل عرض آيفون 12 برو ماكس من مكتبة جرير بالسعودية

تقدم مكتبة جرير المتخصصة في بيع الأجهزة التكنولوجية خصم بنسبة 20% على هاتف iPhone 12 برو ماكس الأزرق الذي تبلغ مساحته 256.

وأصبح سعر الجهاز الأمريكي المخضرم بعد الخصم الكبير المشار إليه هو ما يلي:

4559 ريال سعودي.

ما هي الهواتف المُجددة وهل هي موثوقة؟

الهواتف المُجددة هي هواتف تمت مراجعتها وإعادتها لحالتها الأصلية على صعيدي الشكل والمضمون.

وفي الوقت نفسه يتمكن التجديد إعادة وضع الهاتف في علبة الأصلية مع كل محتوياتها في حالتها الأصلية.

كما يتم فحص الجهاز من قبل متخصصين لإعادته لحالة الأصلية لحظة فتح الجهاز لأول مرة.

هذا بالإضافة بالطبع إلى إستعادة ضبط المصنع للجهاز حتى يتابع عمله بعد إعادة تشغيله وليس عليه أي ملمح من ملامح التجديد.

تعتبر الأجهزة المُجددة مضمونة لذلك لأن التجديد لا يتم دون معرفة شركة آبل العالمية.

مزايا أخرى عند شراء iphone 12 برو ماكس المجدد من جرير

ضمان لمدة 12 شهر.

إمكانية التقسيط حتى مدة تصل إلى 36 شهر.

السعر المشار إليه سلفًا بعد الخصم هو السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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أبرز مزايا هاتف أيفون 12 برو ماكس الـ256 الأزرق

لون الهاتف هو لون محبب لدى الكثيرين من محبي هواتف أبل.

الهاتف يحتوي على حماية مضاعفة ضد الكسور أو الخدوش.

يحتوي الهاتف على بطارية جيدة بسعة 3687 ميللي أمبير.

وفي الوقت نفسه يحتوي الهاتف على تكنولوجيا الـ5 جي.

نظام تشغيل الهاتف هو أحدث نظام تشغيل لدى آبل ويدعى ios 14.

يمتلك الهاتف نظام تعرف على الوجه face id وهو نظام عملي للغاية لفتح غلق الشاشة.

عروض جرير الخرافية على باقي الهواتف الذكية

يأتي جهاز iPhone 12 الـ128 جيجا باللون الأبيض بسعر:

3499 ريال.

وفي الوقت نفسه هناك عرض جبار على iphone 12 mimi الـ128 جيجا بسعر:

3099 لكل الألوان.

وهناك أيضا iphone xr بمساحة 128 جيجا أيضا بسعر:

2599 لكل الألوان.

ويقل سعر هاتف iphone xr نسخة الـ64 جيجا ليصبح بعد العرض:

2349 ريال.