نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدة الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام في السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مدة الحصص الدراسية للتعليم العام 1443، يبدأ العام الدراسي الجديد في السعودية غدًا الأحد 29 أغسطس لهذا يرغب الطلاب في معرفة مدة الحصص الدراسية لمراحل التعليم العالي الثلاث وكذلك للمرحلة الابتدائية التي سيكون تعليمها عن بعد، وقد حددت وزارة التعليم السعودية الموعد النهائي لحصص الطلاب في التعليم العام والتعليم الأساسي تابعوا معنا للتعرف على مدة حصص الطلاب في المدارس السعودية.

مواعيد الحصص الدراسية لمراحل التعليم المختلفة

وجاء قرار وزارة التربية والتعليم السعودية كالتالي بالنسبة للمدة الزمنية المحددة لطلاب التعليم العام والمتوسط والابتدائي:

ومدة الحصة الدراسية لطلاب المرحلة المتوسطة هو 45 دقيقة وهناك 15 دقيقة في منتصف اليوم كراحة للطلاب ومدة الصلاة هي عشر دقائق.

مدة الحصة الدراسية لطلاب المرحلة الابتدائية الذين ستكون دراستهم عن بعد لمدة شهرين هو 28 دقيقة ليكون وقت الصلاة ثمان دقائق فقط والفارق بين الحصة والأخرى هو دقيقة واحدة.

أما عن مدة الحصة الدراسية لطلاب المرحلة الثانوية للصفوف الثلاث هي 50 دقيقة تصل فترة الاستراحة في منتصف اليوم إلى 15 دقيقة ومدة الصلاة هي عشر دقائق.

الالتزام بمدة الحصص الدراسية في المدارس السعودية

وبعد أن قامت الوزارة بتحديد مدة الحصص الدراسية للابتدائي ومدة الحصص الدراسية للمتوسط ومدة الحصص الدراسية للثانوي العام، نوهت على ضرورة الالتزام بمواعيد الحصص المحددة مع الالتزام من الطلاب والمعلمين بقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الأخرى التي وضعتها وزارة التعليم السعودية.

مع العلم أن المرحلة الابتدائية ستعتمد على التعليم الإلكتروني في العام الدراسي الجديد، ولكن طلاب المرحلة المتوسطة والثانوي العام ملزمين بالحضور إلى الفصول الدراسية على أن يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وتقوم المجموعتان بالتناوب أسبوعًا للتعليم الإلكتروني وأسبوعًا للتعليم الحضوري، وإذا لم يتم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي كما هي في المدارس ذات الكثافة المرتفعة سيتم تقليل مدة أيام الحضور إلى خمسة أيام فقط وخمسة أيام للتعليم الإلكتروني عن بعد، وتسعى وزارة التعليم السعودية إلى توفير أكبر قدر من الحماية والوقاية لأبنائها الطلاب لهذا شددت على الالتزام بتلك القواعد.