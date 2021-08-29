نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استعادة كلمة مرور منصة مدرستي عبر مايكروسوفت أو نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت منصة مدرستي في إتاحة الدروس والواجبات المنزلية للطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية ممكن لم يكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا وكذلك طلاب المرحلة الابتدائية أما طلاب مرحلة رياض الأطفال والطفولة المبكرة فيمكنهم متابعة دروسهم لمدة شهرين على منصة روضتي، ما يعني أن الدخول على المنصة أصبح إلزاميا على كافة الطلاب غير المحصنين فيما يمكن للطلاب المحصنين استكمال دروسهم حضوريًا في المدارس.

تسجيل دخول منصة مدرستي

يمكن تسجيل دخول منصة مدرستي للطلاب من خلال حساب مايكروسوفت 365 الخاص بالطالب حيث يتاح التسجيل في المنصة للكادر التعليمي والطلاب فقط عبر مايكروسوفت في حين يتاح لأولياء الأمور دخول المنصة من خلال نظام نور فقط عبر حساب ولي الأمر الذي سبق له تسجيله عند بداية الحاق أبناءه بالمدارس.

بالنسبة للطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي يمكنهم تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال كلمة السر في تطبيق توكلنا أما حال كان الطالب مستخدم سابق يمكنه الدخول بكلمة المرور المسجلة لديه مع العلم أنه في حال تغيير كلمة المرور في المنصة لا يمكن الدخول باستخدام كلمة المرور في تطبيق توكلنا .

استعادة كلمة مرور المنصة عبر مايكروسوفت

كما سبق القول فإن تسجيل دخول المنصة عبر مايكروسوفت متاح فقط للطلاب والمعلمين ويمكن في حال فقدان كلمة السر الحصول عليها مرة أخرى من خلال ما يلي:

تسجيل الدخول إلى موقع مايكروسوفت 365.

الانتقال إلى صفحة استعادة الرقم السري.

ادخال البيانات الأساسية ( رقم الجوال أو رقم الهوية).

طلب استعادة كلمة السر.

في حالة مواجهة أية صعوبات يتم التواصل مع الدعم الفتي في المنصة.

في حال فقدان كلمة المرور وعدم تسجيل رقم الجوال يجب الرجوع إلى مدير المدرسة لإعادة إنشاء كلمة مرور جديدة.

تسجيل الغياب في نظام نور

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق أن الطلاب غير المحصنين لن يمكنهم دخول المدارس أو الجامعات وسوف يتم احتساب هذه الفترة غياب عبر نظام نور لكن بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد صدر قرار بتأجيل رفع الغياب على موقع نور لمدة أسبوعين.