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عمر شويل - جدة التسجيل في نطاقات وزارة العمل 1443 الخطوات والرابط وأهم أهداف البرنامج، حيث أن هناك العديد من البحث عن رابط وطريقة التسجيل في هذا البرنامج، ويرجع هذا للدور العظيم والفعال للمبادرة في إيجاد حل لجزء كبير من مشكلة البطالة داخل المملكة العربية السعودية، وبرنامج نطاقات وزارة العمل هو عبارة عن مبادرة متميزة للغاية، ولقد تم إطلاقها داخل المملكة العربية السعودية من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتطوير قطاع سوق الأعمال داخل المملكة.

والهدف الرئيسي لهذه المبادرة هو تشجيع المنشآت العديدة للقيام بإتاحة فرص عمل تتناسب مع الراغبين في العمل من أبناء الشعب السعودي، واليوم سوف نقدم لكم طريقة ورابط التسجيل في المبادرة، وأهم أهداف المبادرة.

التسجيل في نطاقات وزارة العمل 1443

كل من يرغب في التقديم على هذه المبادرة يتمكن من هذا عن طريق القيام ببعض الخطوات، وهذه الخطوات هي كما يلي :

أولا يمكنك الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببرنامج نطاقات وزارة العمل على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ثم بعد ذلك عليك الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية.

ثم اختيار التسجيل في النطاقات.

وبعدها عليك تسجيل جميع البيانات المطلوبة منك على الموقع، ثم الضغط على تسجيل.

وعند الانتهاء من عملية التسجيل ستكون قادراً على الدخول إلى الموقع كما تريد بمجرد أن تكتب اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور.

أهداف برنامج نطاقات وزارة العمل

يسعي برنامج نطاقات وزارة العمل في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق الأهداف التالية:

أولا العمل على تطوير مستوى سوق العمل في المملكة العربية السعودية، تعرف أيضا علي دعم الموارد البشرية لموظفي القطاع الخاص وطريقة الاستعلام عبر بوابة هدف

والمساهمة في توفير فرص عمل ملائمة للشباب تكون مناسبة مع قدراتهم وإمكانياتهم، ومؤهلاتهم الدراسية.

الاعتماد على أبناء المملكة في مختلف الوظائف، والحد من الاعتماد على العمالة الخارجية.

القضاء على البطالة في المملكة بصورة كلية.

توفير كم كبير من الوظائف لتكفي لجميع سكان المملكة.

خطوات الاستعلام عن نطاقات المنشآت برقم الهوية

أولا عليك تسجيل الدخول على أسماء النطاقات.

ثم بعد ذلك الدخول على الخدمات الإلكترونية.

وبعدها قم باختيار مجالات الاستعلام برقم الهوية.

ثم عليك كتابة رقم الهوية بشكل صحيح.

بعد ذلك كتابة رمز التحقق بشكل صحيح.

وبعدها قم بالضغط على خيار استعلام وسوف تظهر لك جميع البيانات التي تريدها.

طريقة تقييم الشركات عن طريق برنامج نطاقات

حيث إنه يتم تقييم المؤسسات والشركات التي توجد داخل المملكة العربية السعودية من قبل برنامج نطاقات على حسب عدد العاملين السعوديين. والمقصود من ذلك أنه عند زيادة عدد السعوديين العاملين داخل المؤسسة يرتفع مستوي المؤسسة. كما إنه في حالة رفع مستوي المؤسسة يصبح تصنيفها في نطاقات اللون البلاتيني أو الأخضر. ويتم حساب نسبة العمالة السعودية عن طريق جمع العمالة داخل المؤسسة ثم يتم تقسيمها ÷ العمالة السعودية بالإضافة إلى العمالة من الخارج ثم ضربهم في 100.