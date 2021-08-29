نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر المباريات عبر منصة مكاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز تذاكر المباريات عبر منصة مكاني أتيحت من خلال هيئة البريد السعودية، حيث يتمكن المواطنين من الحصول عليها بسهولة. وتعتبر هذه الخدمة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين. ومزيد من التفاصيل نتعرف عليها من خلال التقرير التالي.

حجز تذاكر المباريات عبر منصة مكاني

يمكن للمواطن أن يقوم بحجز التذاكر عبر منصة مكاني من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة مكاني من هنا.

بعد ذلك، يتم الضغط على كلمة “المباريات القادمة”.

ثم يتم الضغط على خيار “شراء التذاكر”، وذلك من خلال القائمة المنسدلة.

بعد ذلك، يتم اختيار مكان المقعد الذي يرغب فيه المواطن.

يقوم المواطن بالضغط علي زر الموافقة.

ثم، يقوم المواطن بالضغط على مربع “تأكيد الحجز”.

يقوم المواطن من التأكد من صحة البيانات من خلال المربع”التالي”.

في النهاية يقوم المواطن بسداد الرسوم الخاصة بالتذاكر التي تم حجزها.

كيفية إنشاء حساب عبر منصة مكاني

يقوم المواطن بإنشاء حساب على منصة مكاني من خلال الخطوات التالية:

يقوم المواطن بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة مكاني من هنا.

ثم يقوم المواطن بالضغط على زر”التسجيل”.

بعد ذلك، يقوم المواطن بكتابة اسم المستخدم بالكامل.

يقوم المواطن بكتابة البريد الإلكتروني للمستخدم ويعيد كتابته مرة أخرى للتأكيد.

ثم يتم كتابة كلمة المرور ويعيد كتابتها مرة أخرى للتأكيد.

بعد ذلك، يتم كتابة النوع والتاريخ الميلادي للمستخدم.

ويقوم المواطن بكتابة رقم الهاتف الخاص للمستخدم.

بعد ذلك، يتم كتابة البيانات، ثم يقوم المستخدم بالموافقة على الشروط.

موقع مكاني لحجز التذاكر

يمكن حجز تذاكر المباريات عبر منصة مكاني وذلك من خلال تسجيل الدخول على المنصة. وبالتالي يتم الحصول على التذاكر خلال المباريات الهامة، حيث تتيح التعرف على أسعار التذاكر المباريات قبل الحجز.

وتعتبر هذه الميزة من المميزات التي تتيحها هيئة البريد السعودية وذلك للتقليل من عناء المواطن للذهاب إلى مقرات الحجز. بالإضافة إلى تقليل التجمعات في الأماكن العامة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا والمتحور “دلتا”.

كما يمكن للمواطنين حجز تذاكر الهلال والأهلي في الدوري السعودي من خلال تطبيق مكاني، مما يتيح للمواطنين إمكانية إختيار الأماكن المتاحة الراغبين في الحصول عليها.