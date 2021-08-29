نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية 1443 ه‍ حيث يوجد الكثير من الطرق التي من خلالها يتم الإستعلام عن فاتورة شركة المياه ولكن طريقة الرابط الإلكتروني تعتبر أسهل هذه الطرق وهذا الرابط قام بتفعيله شركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية وذلك كي توفر للمواطنين بالمملكة الردود على أي استفسارات وتساؤلات تحتاج الرد عليها وذلك دون الإحتياج للذهاب إلى المكاتب ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بذكر طريقة الإستعلام عن فاتورة المياه.

طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه 1443

يمكن للمواطن السعودي الإستعلام عن فاتورة المياه الخاصة به بإستخدام إسم المستخدم الذي يريد معرفة قيمة فاتورة المياه التي تخصه ويمكن القيام بذلك عن طريق إتباع الخطوات الآتية:-

أولا يتم الدخول للموقع الخاص بالشركة الوطنية للمياه وشئون الزراعة والري.

ثم يتم إختيار طريقة الإستعلام عن فاتورة المياه باستخدام الإسم فقط

ثم يقوم المواطن الذي يرغب في معرفة قيمة الفاتورة بتدوين اسمه ورقم الحساب الشخصي له وذلك حتى يتمكن من معرفة قيمة الفاتورة.

رابط الاستعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية برقم الهوية

من الممكن أن يقوم أي مواطن في المملكة العربية السعودية بالاستعلام عن فاتورة المياه الخاصة به عن طريق رقم الهوية الوطنية وذلك يتم بالخطوات الآتية.

يجب التسجيل داخل المنصة الإلكترونية لشركة المياه الوطنية الخاصة بها.

يجب على المواطن الذي لم يشترك في الموقع قبل ذلك فعليه القيام بإنشاء حساب شخصي له.

بعد ذلك يتم إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة به وإذا كان المواطن من الوافدين فعليه التسجيل برقم الإقامة أو بإسمه فقط.

يتم إرسال رسالة على الجوال أو على البريد الإلكتروني الخاص به تحتوي على كود خاص.

يتم إدخال الكود والنقر على أيقونة دخول بعد ذلك سوف تظهر قيمة فاتورة المياه.

بعد معرفة قيمة الفاتورة برقم الهوية الوطنية من الممكن أن يقوم المواطن بالسداد عن طريق عبر الموقع الإلكتروني.

مميزات الإستعلام عن فاتورة المياه خلال الشركة الوطنية

تعمل الشركة الوطنية على تقديم الكثير من المميزات خلال القيام بالإستعلام عن فاتورة المياه وهذه المميزات هي كالآتي.

قامت الشركة بإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بها حتى تسهل عملية الإستعلام عن فاتورة المياه.

يتم نزول فاتورة المياه على الموقع في اليوم السابع والعشرين من الشهر وذلك هو يوم صرف المواطن لراتبه الشهري.

يقوم الموقع الخاص بالشركة على إظهار فاتورة المياه فور إنتهائها وذلك حتى يستطيع المواطن معرفتها وسدادها دون الحاجة للذهاب إلى الشركة.

قام أيضاً الموقع بإمكانية الاستعلام عن فاتورة المياه بإستخدام الإسم فقط أو رقم العداد.

يمكن أن يقوم المواطن الذي لديه شكوى أو إعتراض القيام بتقديمه عن طريق الموقع.

تعمل شركة المياه الوطنية بالتحديث دائماً للموقع وذلك للحصول على أحسن وأعلى خدمة.

قامت الشركة بتخصيص فريق متخصص لخدمة معاينة مواسير المياه داخل المنازل وذلك للتأكد دائماً أنه لا يوجد تسريب وكشف العيوب وإصلاحها.

طريقة تسديد فاتورة المياه إلكترونياً

يمكن للمواطن تسديد فاتورة المياه إلكترونياً وذلك بإتباع الخطوات الآتية.

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة المياه الوطنية.

يتم النقر على زر إختيار نوع الخدمات الإلكترونية.

يقوم المواطن بتحديد الخدمة التي يريد تسديد فاتورة المياه من خلالها.

القيام بإدخال رقم بطاقة الإئتمان الخاصة بالمواطن.

ثم يتم إختيار تسديد قيمة فاتورة المياه إلكترونياً عن طريق الموقع.

وفي نهاية مقالنا نكون قد قدمنا لكم كيفية الإستعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية عبر رابط الاستعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية وماهي الطرق المختلفة للإستعلام وأيضاً تعرفنا على المميزات التي تقدمها الشركة الوطنية للمواطنين وتعرفنا أيضاً على كيفية سداد الفاتورة إلكترونياً.