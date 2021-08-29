رابط التسجيل في منصة روضتي وزارة التعليم 1443

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عمر شويل - جدة يًشكل رابط التسجيل في منصة روضتي وزارة التعليم السعودية هدفًا هامًا لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي، وذلك بعد أن أطلقت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن إنشائها للمنصة من أجل توعية أطفال الروضة الذي يتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 6 أعوام، لذا في المقال سوف نقوم بذكر ما يدور حول هذا الموضوع.

التسجيل في منصة روضتي وزارة التعليم

منصة روضتي من المنصات الإلكترونية التابعة لنظام نور التعليمية للدراسة عبر الأنترنت، ما يعرف بنظام الأون لاين الذي لجأت له الكثير من دول العالم لاستكمال المراحل الدراسية في ظل وجود الجائحة.

وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالسعودية بتوفير المنصة لمرحلة الروضة بهدف مساعدة الطلاب وتأهيلهم لبدء الدراسة عن بعد حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

كما تعين المنـصة أولياء الأمور في تتابع المستوى الدراسي لأبنائهم من خلالها، من خلال المزايا الموجودة بالمنصة والتـي تساعدهم في معرفة ذلك.

شكلت منصة الروضة حلًا ناجحًا لمواجهة مشكلة عدم وجود أماكن كافية في مدراس رياض الأطفال.

مميزات منصة روضتي الافتراضية

قبل التعرف على رابط التسجيل في منصة روضتي وزارة التعليم قد يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن كيف يمكنهم متابعة المستوى الدراسي لأبنائهم عبر منصة روضتي الافتراضية، لذا إليك المزايا التي تقدمها المنصة والتي منها ما يلي:

تقدم تقارير مستمرة عن المستوى الدراسي للأطفال في الفصول التعليمية وكذلك الاختبارات.

بها العديد من المقاطع التعليمية التي تمكن من تسهيل المعلومة على الأطفال وهي خاصة بمقرر وزارة التربية والتعليم في المملكة.

تزود الأطفال بألعاب تعليمية حتى لا يملوا من الدراسة عبر المنصة.

تقوم بإرسال رسالة نصية عبر هاتف ولي الامر حين يتعلق الأمر بموضوع هام يخص الطالب.

كما أن لكل طالب مسجل عبر المنصة ملف شخصي خاص به، هذا الملف يحتوي على ما يلي:

التقارير الخاصة بالطالب عن الوحدات الدراسية.

تقارير عن استخدام الطالب لتطبيق منصة الروضة الافتراضية.

حقيبة للطفل

فهرس خاص بالمحتوي الدراسي المقرر على الطالب.

متوفر تطبيق إلكتروني خاص بالمنصة، يمكن التسجيل والتعليم عليه.

تنزيل تطبيق روضتي:

أتاحت وزارة التعليم تنزيل تطبيق منصة روضتي الافتراضية لسهولة التعامل معه من قبل الأطفال من خلال:

رابط التسجيل في منصة روضتي وزارة التعليم السعودية

بعد أن تعرفنا على المزايا الكثيرة في منصة الروضة الافتراضية الخاصة بالتعليم في المملكة العربية السعودية، سنتعرف على طريقة للحصول على رابط التسجيل في منصة روضتي الافتراضية وزارة التعليم، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

أولاً عليك الدخول إلى منصة روضتي الافتراضية أو يمكنك التسجيل في المنصة عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بها. من الصفحة الرئيسية نقم باختيار “تسجيل حساب جديد”. سيتم تحويلك لصفحة جديدة بها خيارين، قم بتحديد “ولي أمر طفل”، وانقر على “استمرار”. أدخل البيانات المطلوبة في الخانة المخصصة لها والتي تتمثل في “هوية الأب – هوية الطالب – تاريخ ميلاد الطالب بالتاريخ الهجري والميلادي”. بعد الانتهاء قم بالنقر على “التالي”. ثم قم بإدخال البيانات الخاصة بالحساب الإلكتروني، والتي تتمثل في “البريد الإلكتروني – إنشاء رقم سري – رقم الهاتف الخاص بك”. بعد الانتهاء اضغط على “تسجيل”. سيتم تحويلك لصفحة أخرى خاصة بالملف الشخصي للطالب، ابدأ بوضع صورة لطفلك على المنصة. بهذا أصبح لديك حساب مسجل عبر منصة روضتي الافتراضية بوزارة التعليم السعودي، يمكن لطفلك بدء استخدام المنصة ومتابعة الدروس عليها.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على منصة روضتي التابعة إلى وزارة التعليم السعودية وكيفية التسجيل فيها لحل مشكلة التكدس في الفصول وعد وجود أماكن في مدارسهم.