نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن دفع رسوم مكتب العمل برقم الإقامة أو رقم الحدود أون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن دفع رسوم مكتب العمل إلكترونياً، فهناك الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة مطلوب منهم دوما الاستعلام عن دفع رسوم مكتب العمل، وذلك لكي يقوموا بدفع الرسوم المستحقة عليهم، حيث يتساءل الكثيرون هل يمكن الاستعلام عن دفع رسوم مكتب العمل إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى مقر مكتب العمل من اجل الاستعلام عن دفع رسوم مكتب العمل.

وتزامناً مع حملة إصلاح مسلك العمال الوافدة في المملكة مؤخراُ ألزمت وزارة الداخلية السعودية العمال بجميع والمؤسسات أهمية مراقبة الاستعلام عن رقم سداد ترخيص العمل برقم الترخيص دورياً، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية موقع أبشر أعمال الجوازات السعودية.

وفي سياق متصل اكد وزير المالية محمد الجدعان أنه لا نية لتعديل المقابل المالي للوافدين، موضحًا: أن الحكومة تجري باستمرار وبشكل عام مراجعة لمبادراتها، ولا يوجد حاليًّا نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، وإذا حصل تعديل سوف يعلن في وقته؛ كما أعلنا التعديل على القطاع الصناعي.

كما يمكنك عزيزي القارئ الاستعلام عن دفع رسوم مكتب العمل إلكترونياً بعد التطور التكنولوجي الذي شهدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإطلاق موقع إلكتروني خاص بها تقدم من خلال الخدمات الإلكترونية والاستعلامات الإلكترونية مثل الاستعلام عن الإعانة المالية للأيتام وذوي الإعاقة برقم الهوية وذلك في خطوات بسيطة وسهلة.

الاستعلام عن دفع رسوم مكتب العمل إلكترونياً

ويمكن من خلال موقع وزارة العمل أيضا الاستعلام عن سداد مكتب العمل برقم الإقامة وتستطيع أيضا عزيزي القارئ الاستعلام عن دفع رسوم مكتب العمل من أجل حاجتك إلى تجديد رخصة العمل والإقامة الخاصة بك وذلك من خلال خطوات بسيطة نقدمها لك في شكل نقاط مفصلة توضيحية حتى يتسنى لك عزيزي إتباعها من اجل الاستعلام عن دفع رسوم مكتب العمل إلكترونياً.

ومن اهم الخدمات الهامة التي تخدم عدد كبير من المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن رسوم مكتب العمل والاستعلام عن سداد رخصه العمل أو الاستعلام عن تجديد أقامة وافد ومن خلال موقع الإلكتروني الذي وفرته وزاره العمل والتنمية الاجتماعيه بالمملكة يستطيع جميع المواطنين المقيمين بالسعودية الاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

والاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة يتطلب تجديد أو إصدار رخصة عمل من مكتب العمل رسوم من أجل ذلك، والرسوم المحددة يتم سدادها عن طريق أحد فرع البنك الذي تتعامل معه، ومن أجل التأكد من إتمام عملية سداد الرسوم يلزم الدخول على موقع وزارة العمل الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة والحدود واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العمل .

. القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك عزيزي.

قم باختيار خدمة رخص العمل من خلال الضغط على الخدمات الإلكترونية ومن ثم اختيار خدمة إصدار تصريح عمل من القائمة المنسدلة أمامك.

ثم قم بوضع علامة بجانب رقم الإقامة أو رقم الحدود أيهما متوافر لديك أو اختر رقم السداد.

ثم قم بكتابة رقم الإقامة أو رقم الحدود حسبما اخترت مسبقاً.

ثم قم بإدخال رمز التحقق كما هو ظاهر أمامك مع مراعاة الحروف الصغيرة من الحروف الكبيرة.

ثم قم بالضغط على بحث.

تظهر لك جميع البيانات والمعلومات الخاصة بك على الفور ففي حالة قمت بالسداد بالفعل يظهر لك رقم السداد أما في حالة كونك لم تقم بسداد الرسوم يتطلب منك أن تتبع الخطوات مره أخري.

البيانات التي سوف تعثر عليها عند الاستعلام عن وافد عن طريق مكتب العمل هي:

– رقم العامل الذي تم تسجيل العامل تحته في مكتب العمل.

– الاسم الرباعي للشخص الوافد.

– تقييم حالة المنشأة التي يعمل بها الشخص الوافد.

– حالة العامل أي مازال في العمل أو أنه قد تم الاستغناء عنه لأي سبب من الأسباب.

– جميع التراخيص الخاصة بالمنشأة وما إذا كانت التراخيص سارية أم لا.

الاستعلام عن اسم صاحب العمل ومعرفة رسوم مكتب العمل برقم الإقامة

يمكنك أن تستعلم عن الكفيل الخاص بك وكذلك تعرف إذا تم سداد رخصة العمل أم لا وكذلك ذلك عن طريق رقم اٌلإقامة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة العمل السعودية، ثم بعد ذلك اختار الخدمات الإلكترونية.

اختيار المنشأة

اختيار استعلام عن تسديد رسوم مكتب العمل من خلال إدخال رقم الإقامة أو الرقم الحدودي.

بعد ذلك سوف تظهر لك قائمة بالمبالغ المقررة عليك وكذلك جميع المبالغ المقرر تحصيلها من العمالة الوافدة.

خطوات الاستعلام عن رقم سداد تراخيص العمل

بعد الذهاب إلى موقع الوزارة يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية الموجودة في أعلى الصفحة. الضغط على خدمات مكتب العمل ثم ترخيص مكتب العمل. يتم إدخال رقم الإقامة أو رقم الحدود الخاصة بالعامل الوافد. ثم النقر على كلمة السداد، ثم إدخال رمز التأكد والضغط على بحث. بعد ذلك ستظهر كافة بيانات سداد الرسوم لرخصة العمل.

خطوات استخراج رقم سداد تراخيص العمل

الذهاب إلى موقع الخدمات الإلكترونية ثم تسجيل الدخول.

اختيار المنشأة ثم اختيار خدمة إصدار أو تجديد ترخيص العمل.

يتم إدخال معلومات البحث وإضافة الوافدين ثم النقر على استكشاف وإدخال أسماء العاملين المُراد استخراج الرخص لهم.

يتم إرسال استخدم رقم السداد، وذلك لسداد المستحقات من خلال أحد البنوك.

بعد سداد المستحقات يتم إعادة الخطوات السابقة في الموقع مرة أخرى وذلك لبيان حالة السداد، وعندها سيظهر خطاب مكتوب به رهن السداد أو جرى السداد.

ونوهت بوابة وزارة العمل والتنمية الخدمات الإلكترونية عن ضرورة التأكد من صحة المعلومات المدخلة لضمان فعالية خدمة استعلام عن مدفوعات مكتب العمل برقم السداد ورقم الإقامة، ومعرفة صلاحية رخصة العمل بعد السداد أيضاً.

استعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الاقامة

رسوم الإقامة للوافدين وصلت 650 ريال سعودي. رسوم المرافقين سواء للمواليد الجديد أو إدراج تابع من خارج المملكة بلغت نحو 2000 ريال سعودي. أسعار تغيير المهنة للمغتربين وصلت نحو 1000 ريال سعودي. رسوم نقل الكفالة بلغت 2000 ريال سعودي وذلك للمرة الأولى. أسعار نقل الكفالة لثاني مرة وصلت 4000 ريال سعودي. رسوم نقل الكفالة لثالث مرة وصلت 6000 ريال سعودي

استعلام عن هوية مقيم مكتب العمل السعودية

الدخول إلى موقع منصة أبشر الإلكترونية.

تسجيل الدخول إلى الموقع عبر إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية ثم كتابة كلمة المرور ومن ثم رمز التحقق.

الضغط على خدمة الاستعلام عن صلاحية هوية المقيم عبر استخدام رقم الحدود أو رقم الإقامة.

كتابة رقم الاقامة ثم إدخال رمز التحقق.

ستظهر بعدها صلاحية الإقامة.

وفي حالة الاستعلام عبر رقم الحدود، يجب إدخاله في الخانة المخصصة لذلك، ثم كتابة رمز التحقق المرئي.

تظهر بعدها صلاحية الإقامة الخاصة برقم الحدود المضاف.

ويمكن من خلال خدمات اخرى يقدمها موقع وزارة العمل الاستعلام والتسجيل في خدمات اخرى مثل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ومعاش الضمان الاجتماعي وغيرها من الخدمات الأخري التي يقدمها موقع وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، وتتطلع الحكومة السعودية إلى جعل كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية تعمل بشكل إلكتروني حتي يتسنى تقديم خدمة للمواطن والمقيم المغترب على أراضي المملكة بشكل سهل وبسيط دون عناء ولا جهد يذكر، وكل هذا التطور يأتي تنفيذاً لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى رفعه المملكة في صفوف الدول المتقدمة حول العالم.