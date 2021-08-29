“بالهوية” تسجيل تطبيق توكلنا Tawakalna إنشاء حساب على أبشر لإظهار الحالة الصحية للطالب

تطبيق توكلنا الرقمي Tawakalna وفيديو توضيحي لكيفية تنزيل التطبيق من متجر الجوجل بلاي على الهاتف النقال، وذلك للاستفادة من الخدمات الكثيرة له، والذي يمكن أيضا الدخول عليه من خلال منصة أبشر الإلكترونية بالحساب الشخصي للفرد، وذلك مع انطلاق العام الدراسي الجديد في 29 أغسطس 2021 في جميع المدارس السعودية.

تطبيقات جوجل بلاي على الهاتف النقال

تقوم هيئات ومؤسسات المملكة في ظل النظام الجديد لاستخدام التعامل الرقمي والتطبيقات في التسجيل والاستعلام وتحديد المواعيد، حيث قامت المملكة في إطار رؤية 2030 بالاعتماد الأكبر على التعامل الرقمي بين الهيئات والمؤسسات الحكومية، على أن تكون العديد من المنصات هي نقطة الاتصال بين القطاع الحكومي وبين المواطنين حيث تقوم المملكة بتوفير العديد من المنصات بجميع مجالات الحياة، وذلك للتيسير على المستخدمين وضمان سرية البيانات، كما تكون في إطار الاستخدام الآمن للمنصات وضمات التحقق الإلكتروني من البيانات وكذلك بالحرص الكبير على صحة المواطنين وعم انتشار فيروس كرونا.

تطبيق توكلنا الرقمي

هو أحد التطبيقات السعودية الهامة التي قامت المملكة بإطلاقه في السنوات الأخيرة والذي يكون فيه الاتصال بين العديد من الهيئات، حيث يعتمد التطبيق على أن يكن للفرد حساب على منصة أبشر ليتم الحصول على رمز التحقق، ويتم استخدامه في عدد من الاستخدامات والتي منها منح التصاريح اللازمة للمواطنين في فترات حظر التجول التي قامت وزارة الداخلية بفرضها على المواطنين، والذي يسهم بدوره في استمرار الحياة اليومية وعدم الاعتماد الأكبر على الذهاب للمؤسسات الحكومية في هذه الظروف، ولذلك تتلخص استخدامات التطبيق في عدد من النقاط منها:

الحصول على التصاريح الأمنية واستكمال المستندات من الهيئات الحكومية.

يتم توضيح الحالة الصحية لمستخدم هذا التطبيق عبر الأكواد الملونة للمستخدم.

كيفية تطبيق توكلنا الرقمي Tawakalna