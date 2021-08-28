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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعانة البحث عن عمل في السعودية من هدف 1443 في المقال التالي
إعانة البحث عن عمل في السعودية من هدف 1443 من الموضوعات التي تهم الكثير من المواطنين في السعودية. ذلك لأن صندوق تنمية الموارد البشرية قد أطلقت برنامج “هدف” لتساعد المواطنين في البحث عن عمل من خلال عدد من الشروط نتعرف عليها من خلال المقال التالي.
إعانة البحث عن عمل في السعودية من هدف 1443
يضع صندوق تنمية الموارد البشرية عدد من النقاط التي تساعد الفرد على الحصول على عمل من خلال برنامج هدف، ومن بينها:
- الاستمرار على تواصل المواطن الباحث عن عمل مع فريق برنامج هدف من صندوق التنمية البشرية.
- بالإضافة إلى ضرورة تحديث صفحة الباحث الشخصية، مما يدل على متابعة المواطن لها.
- التجاوب مع متطلبات البرنامج والصندوق، بالإضافة إلى مشاركة الاقتراحات للتطوير من البرنامج.
- إلى جانب ضرورة الحضور في الأوقات التي يتم تحديدها من قبل الصندوق.
- ومن جانب آخر، يجب أن يتهيأ المواطن إلى العروض التي يتم طرحها.
- والجدير بالذكر، يجب الإلتزام بالشروط والقوانين الخاصة بالبرنامج، حيث أنه في حالة المخالفة أكثر من 3 مرات، يتم فصل المواطن عن الصندوق.
قيمة الإعانة المقدمة من برنامج هدف للباحث عن عمل
تحدد إعانة البحث عن عمل في السعودية من هدف 1443 قيمة مالية للإعانات تتمثل في:
- مبلغ بقيمة 2000 ريال سعودي لمدة 4 شهور على التوالي.
- إلى جانب إعانة تقدر بقيمة 1500 ريال سعودي لمدة 4 شهور على التوالي.
- مبلغ بقيمة 1000 ريال سعودي لمدة 4 شهور على التوالي.
- بالإضافة إلى إعانة تقدر بقيمة 750 ريال سعودي لمدة 3 شهور على التوالي.
شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل من هدف
هناك عدد من الشروط التي يجب أن يتم توفرها في الشخص الباحث عن عمل، ومن بينها:
- أن يكون المواطن سعودي الأصل والجنسية، بالإضافة إلى إقامته الدائمة على أراضي المملكة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عام، ولا يزيد عن 40 عام.
- بجانب إلى ألا يكون المواطن موظفاً في أحد الجهات الحكومية أو الخاصة.
- ألا يحصل المواطن على أي نوع من أنواع الدعم من أي من الجهات الحكومية.
- بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المواطن جاد في البحث عن عمل.
- والجدير بالذكر، أن يعمل المواطن على التطوير من ذاته ومهاراته حتى يتمكن من الحصول على فرصة عمل.
- ومن جانب آخر، ألا يمتلك المواطن أي ممتلكات خاصة ذات قيمة مرتفعة مثل المنزل أو سيارة.
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