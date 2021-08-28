إعانة البحث عن عمل في السعودية من هدف 1443 من الموضوعات التي تهم الكثير من المواطنين في السعودية. ذلك لأن صندوق تنمية الموارد البشرية قد أطلقت برنامج “هدف” لتساعد المواطنين في البحث عن عمل من خلال عدد من الشروط نتعرف عليها من خلال المقال التالي.

إعانة البحث عن عمل في السعودية من هدف 1443

يضع صندوق تنمية الموارد البشرية عدد من النقاط التي تساعد الفرد على الحصول على عمل من خلال برنامج هدف، ومن بينها:

الاستمرار على تواصل المواطن الباحث عن عمل مع فريق برنامج هدف من صندوق التنمية البشرية.

بالإضافة إلى ضرورة تحديث صفحة الباحث الشخصية، مما يدل على متابعة المواطن لها.

التجاوب مع متطلبات البرنامج والصندوق، بالإضافة إلى مشاركة الاقتراحات للتطوير من البرنامج.

إلى جانب ضرورة الحضور في الأوقات التي يتم تحديدها من قبل الصندوق.

ومن جانب آخر، يجب أن يتهيأ المواطن إلى العروض التي يتم طرحها.

والجدير بالذكر، يجب الإلتزام بالشروط والقوانين الخاصة بالبرنامج، حيث أنه في حالة المخالفة أكثر من 3 مرات، يتم فصل المواطن عن الصندوق.

قيمة الإعانة المقدمة من برنامج هدف للباحث عن عمل

تحدد إعانة البحث عن عمل في السعودية من هدف 1443 قيمة مالية للإعانات تتمثل في:

مبلغ بقيمة 2000 ريال سعودي لمدة 4 شهور على التوالي.

إلى جانب إعانة تقدر بقيمة 1500 ريال سعودي لمدة 4 شهور على التوالي.

مبلغ بقيمة 1000 ريال سعودي لمدة 4 شهور على التوالي.

بالإضافة إلى إعانة تقدر بقيمة 750 ريال سعودي لمدة 3 شهور على التوالي.

شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل من هدف

هناك عدد من الشروط التي يجب أن يتم توفرها في الشخص الباحث عن عمل، ومن بينها: