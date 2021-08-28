شروط شركة التيسير للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

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شروط شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية من أجل الحصول على تمويل شخصي سريع وبالتقسيط الميسر على فترة زمنية ربما تصل إلى 60 شهر حيث تعتبر شركة التيسير للتمويل هي إحدى الشركات المعتمدة بالمملكة العربية السعودية والتى تقدم عروض تمويلية مبتكرة ومتنوعة حيث توفر الشركة التمويل الشخصي بإيداع فوري خلال 24 ساعة.
شروط شركة التيسير للتمويل من أجل الحصول على تمويل شخصي سريع
تقدم شركة التيسير للتمويل بالسعودية قرض شخصي سريع وفوري وأيضاً إيداع سريع خلال 24 ساعة ويتميز أيضاً هذا التمويل بأن قيمة التمويل ربما يصل إلى 100 ألف ريال سعودي ولكن لابد أن يكون المتقدم متوفر لديه الشروط التالية:
- يشترط أن يكون المتقدم لطلب التمويل سعودي الجنسية فلا يستطيع لغير السعودي طلب القرض.
- كذلك يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام.
- أيضاً لابد أن يكون المتقدم السعودي قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر.
- كذلك لابد أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.
مزايا التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية
التمويل الشخصي السريع والفوري لدى شركة التيسير للتمويل يتميز بعدد من المزايا وهي
- تمويل شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- يتميز أيضاً التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل بأنه لا يحتاج إلى ضامن من أجل الحصول على التمويل.
- كذلك يتميز تمويل شركة التيسير للتمويل بالإيداع الفوري لقيمة التمويل.
- القرض الشخصي من شركة التيسير للتمويل يتميز كذلك بأن العميل المتقدم يستطيع التسوية المبكرة في أى وقت.
- يتميز التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل بأن لا يشترط تحويل الراتب.
- يوفر التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل فترات تقسيط مرنة وتصل حتى 60 شهر.
- التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل يتميز بأن قيمة التمويل ربما تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.
المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شركة التيسير للتمويل
- تقديم الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية.
- توفير العنوان الوطني بالمملكة العربية السعودية
- تقديم كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.
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