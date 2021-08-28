أصبح موعد فتح الطيران بين من مصر والسعودية لا يحدده إلا مجموعة من الشروط التي ينبغي على المسافر من جمهورية مصر العربية إلى المملكة الالتزام بها. فإذا ما كنت مسافرًا إلى السعودية من مصر عليك أن تتبع الإرشادات الصحية التي ستطلب منك للحفاظ على صحتك عند السفر مع طيران السعودية.

7 شروط للسفر من مصر للسعودية طيران وفق آخر تحديث

بإيجاز السبع شروط هي أن ترتدي الكمامة طوال مدة سير الرحلة. وعلى جميع امسافرين من مصر إلى السعودية أن يلتزموا بمجموعة من الشروط أهمها أن يكون حاصلين على مصل كورونا ومطبوع ومحتوي على الكيو ار كود من خلال تطبيق صحتي. ودون الحاجة إلى أن تحمل شهادة البي سي ار، في حال ثبت أن شهادة اللقاح أن اربعة عشر يوم مضت على الجرعة الثانية سواء كانت فايزر، أو استرازينيكا أو موديرنا أو سينوفارم أو ساينوفاك أو مرور اربعة عشر يومًا على جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون.

من الاشتراطات الأخرى التي يجب على الزائر أو المسافر الذي لا يحمل شهادة التطعيم الحصول على شروط خاصة سنذكرها، ويستثنى ذلك الأطفال الذين يقل عمرهم عن ست أعوام.

شروط أخرى لمن لا يحمل شهادة لقاح كورونا ومسافر من مصر للسعودية