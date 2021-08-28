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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي تسجيل الدخول بعد التحديث وخطوات تسجيل طالب جديد في المقال التالي
عمر شويل - جدة منصة مدرستي تسجيل الدخول، يزداد البحث عن منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب عبر رابط مباشر بالاعتماد على استخدام حساب ميكروسوفت اوفيس. حيث تحتوي مدرستي الإلكترونيّة في الواجهة الرئيسية على العديد من الأدوات والبرامج ومن خلال النقر على رابط منصة مدرستي للدخول المباشر المذكور أسفل المقال سوف يتمكن كافة الطلبة واولياء الامور والمعلمين إلى الانتقال إلى حساباتهم الشخصية على المنصة التعليمية من اجل استخدام خدمات schools madrasati sa والاستفادة من جميع العناصر والأدوات المتاحة على المنصة التي اعلنت عنها وزارة التّعليم السّعوديّة بعد اطلاق نظام التّعليم عن بعد بداية من سنة 2020. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على طريقة الدخول على منصة مدرستي وكذلك خطوات تسجيل طالب للعام الدراسي 1443.
منصة مدرستي تسجيل الدخول
علاوة على ذلك يستطيع كافة الطلاب في المملكة العربية السعودية الدخول على المنصة التعليمية مدرستي للاطلاع على الجدول الخاصة بدراسة الطالب في مختلف الفصول التعليمية والتعرف على توقيت الحصص اليومية وكذلك استخدام جميع الأدوات والبرامج والحصول على شرح مفصل عن الدروس المقدمة للطلاب وهذا عبر اتباع الخطوات التالية:
- الضغط على رابط منصة مدرستي الإلكترونية
- النقر على الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب.
- كتابة اسم المستخدم الخاص بالطالب في مكانه المخصص ثمَّ النقر على عبارة التالي.
- بعدها يجب على الطالب إدخال كلمة المرور الخاصة بحسابه الشخصي على المنصة.
- وأخيرا الضغط على مربع تسجيل الدخول.
خطوات تسجيل دخول ولي الأمر منصة مدرستي
كذلك يمكن لكافة أولياء أمور الطلاب في مختلف المستويات التعليمية بالمملكة الدخول على حساب منصة مدرستي الخاص به وهذا بالاعتماد على بياناته الشخصية في نظام نور التعليمي عبر تطبيق الخطوات الآتية:
- الدخول لمنصة مدرستي الإلكترونية على رابط المنصة التعليمية السعودية المذكور في الأعلى
- النقر على عبارة الدخول بحساب نور لولي الأمر.
- تدوين اسم المستخدم في نظام نور التعليمي.
- كتابة كلمة المرور الخاصة بنظام نور.
- الولوج على الصفحة الرئيسية لنظام نور.
تسجيل طالب جديد في المنصة التعليمية السعودية schools madrasati sa
علاوة على ذلك يستطيع كل طالب لم يتم تسجيله اطلاقا في منصة مدرستي التسجيل على المنصة من اجل استخدام جميع الأدوات المتاحة والولوج على الحصص الدراسية الافتراضية وهذا من خلال اتباع الخطوات المدونة ادناه بالتفصيل التي سوف تعرف من خلالها طريقة التسجيل في منصة مدرستي:
- الولوج إلى رابط منصة مدرستي تسجيل دخول
- النقر على مربع تسجيل جديد.
- إدخال رقم هوية الطالب أو رقم الإقامة.
- كتابة رقم الجوال.
- تدوين رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة له. والنقر مباشرة على عبارة التالي.
- بعدها كتابة جميع البيانات المطلوبة منك ومنها ما يلي: الاسم الكامل، رقم الهوية، اسم المستخدم، تاريخ ومكان الميلاد، الجنس، حالة الملف، البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم، رقم الهاتف، جنسية الطالب.الجنس مع التاكد التام من صحة كافة المعلومات المقدمة على منصة مدرستي.
- ثم النقر على مربع تأكيد الحساب.
- وفي النهاية سوف يتم تحويلك مباشرة إلى منصة مدرستي التعليمية.
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