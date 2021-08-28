كم راتب الجندي بوزارة الدفاع المدني 1443 بالسعودية وشروط القبول

كم راتب الجندي بوزارة الدفاع المدني 1443 تبعًا للتعديلات الأخيرة التي تم إجرائها من الجهات المسؤولة بالمملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة الدفاع بالمملكة مؤخرًا، بفتح باب التسجيل والقبول لمختلف المتقدمين من المواطنين بالمملكة، لوظائف الدفاع المدني، وكشفت الوزارة من خلال سلم الرواتب الذي تم نشره، عن قيمة الراتب الذي يتقاضاه العامل بتلك الوظيفة، هذا بالإضافة إلى قيمة العلاوة السنوية والبدلات، وتختلف قيمة الراتب وفقًا لمجموعة من العوامل، على رأسها الدرجة الوظيفية وسنوات الخبرة وغيرها كما سنقوم بالكشف لكم.

كم راتب الجندي بوزارة الدفاع المدني 1443

تبدأ قيمة الرواتب التي يتقاضاها الموظفين بالدرجة الأولى بوزارة الدفاع المدني من حاجز ال3220 ريال سعودي، وتختلف قيمة الراتب بناء على الدرجة الوظيفية التي يشغلها، فقيمة الرواتب ترتفع بارتفاع الدرجة الوظيفية حتى يصل إلى مبلغ 5040 ريال، يتم منحه للعامل بالدرجة الوظيفية الخامسة عشر، هذا كما يحصل الجندي بوزارة الدفاع المدني بالإضافة إلى الراتب الأساسي على علاوة سنوية بقيمة 130 ريال وبدلات كما سنقوم بالكشف لكم، بينما قيمة الراتب الأساسي تأتي كالآتي:

قيمة الراتب الذي يتقاضاه الجندي بالدرجة الأولى 3220 ريال.

قيمة الراتب الذي يتقاضاه الجندي بالدرجة الثانية 3350 ريال.

قيمة الراتب الذي يتقاضاه الجندي بالدرجة الثالثة 3480 ريال.

قيمة الراتب الذي يتقاضاه الجندي بالدرجة الرابعة 3610 ريال.

قيمة الراتب الذي يتقاضاه الجندي بالدرجة الخامسة 3740 ريال.

قيمة الراتب الذي يتقاضاه الجندي بالدرجة السادسة 3870 ريال.

قيمة الراتب الذي يتقاضاه الجندي بالدرجة السابعة 4000 ريال.

قيمة الراتب الذي يتقاضاه الجندي بالدرجة الثامنة 4130 ريال.

قيمة الراتب الذي يتقاضاه الجندي بالدرجة التاسعة 4260 ريال.

قيمة الراتب الذي يتقاضاه الجندي بالدرجة العاشرة 4390 ريال.

قيمة الراتب الذي يتقاضاه الجندي بالدرجة الحادية عشرة 4520 ريال.

قيمة الراتب الذي يتقاضاه الجندي بالدرجة الثانية عشرة 4650 ريال.

قيمة الراتب الذي يتقاضاه الجندي بالدرجة الثالثة عشرة 4780 ريال.

قيمة الراتب الذي يتقاضاه الجندي بالدرجة الرابعة عشرة 4910 ريال.

قيمة الراتب الذي يتقاضاه الجندي بالدرجة الخامسة عشرة 5040 ريال.

قيمة البدلات للجندي

بينما جاءت قيمة البدلات التي يحصل عليها الموظف في رتبة جندي بوزارة الدفاع المدني كالتالي:

قيمة بدل الإعاشة يعادل 500 ريال. قيمة بدل النقل يعادل 500 ريال قيمة بدل الخطورة يعادل 600 ريال قيمة بدل التأهب يعادل 950 ريال قيمة بدل الدفاع المدني يعادل 25% من قيمة الراتب الأساسي الذي يحصل عليه الموظف.

شروط القبول في وزارة الدفاع المدني

تضع المملكة العربية السعودية للمواطنين المتقدمين للالتحاق بمختلف الوظائف التي توفرها الوزارة، عدد من الشروط التي يجب مراعاة توافرها لدى جميع المتقدمين لضمان القبول، وقد جاءت الشروط المعلنة من الوزارة كالتالي: