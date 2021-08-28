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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في وظائف الدفاع المدني لخريجي الثانوية 1443 بالشروط والخطوات التقديم في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقديم وظائف الدفاع المدني 1443 لحاملة الثانوية العامة تعرف على كافة شروط تقديم الدفاع المجنى في المملكة وكيفية تقديم الدفاع المدني بالخطوات إلكترونياً حيث تستحوذ وظائف الدفاع المدني في السعودية على متابعة ورغبة الكثير من الشباب السعودي للإلحاق بوظيفة جندي في الدفاع المدني لما تتمتع به تلك الوظيفة من راتب مميز والعديد من المزايا التي تضمن لمنتسبة الدفاع المدني المكانة الاجتماعية الرائعة لذا نقدم إليكم كافة تفاصيل وظيفة الدفاع المدني للرجال من حاملي الثانوية العامة 1443.
موعد التقديم في وظائف الدفاع المدني 1443
موعد التسجيل في الدفاع المدني وفق ما أعلنت عنه الإدارة العامة للقبول المركزي بوكلة وزارة الداخلية للشئون العسكرية سيبدأ من اليوم السبت الموافق 28 أغسطس 2021 والموافق هجرياً 20/1/1443 حيث ستبدأ عملية قبول طلبات التسجيل في وظائف الدفاع المدني على رتبة جندي من خلال بوابة ابشر للتوظيف وموعد انتهاء التسجيل في وظائف الدفاع المدني سيكون يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021 والموافق هجرياً 25 محرم 1443.
شروط التسجيل في وظائف الدفاع المدني 1443
شروط التقديم في الدفاع المدني 1443 وفق ما حددته الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية هي كالتالي:
- التقديم لحاملي الجنسية الجنسية السعودية فقط وشرط أن يكون المتقدم نشأ في المملكة ويتم استثناء من كان يعمل والده في خدمة المكملة في الخارج.
- كذلك شرط أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولم يسبق إدانته في أي جريمة ولم يتم الحكم علية في أي جريمة مخله بالشرف والأمانة.
- ثم يجب أن لا يقل طول المتقدم عن 165 سم ويتناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية.
- وأيضاً يجب أن يتجاوز المتقدم اختبارات القبول ويجب أن يكون مؤهلة العلمي مناسب لمتطلبات الوظيفة.
- كذلك لا يقبل تسجيل المتزوج من غير سعودية ويجب أن تكون بطاقة الأحوال المدنية سارية وغير منتهية أثناء تقديم وظائف الدفاع المدني 1443.
خطوات التسجيل في الدفاع المدني 1443
طريقة التقديم في وظائف الدفاع المدني 1443 تتم بشكل إلكتروني وفق ما تم الإعلان عنه من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي في الداخلية السعودية حيث أكدت أن خطوات تقديم الدفاع المدني هي كالتالي:
- تسجيل الدخول إلى رابط وظائف الدفاع المدني من خلال منصة ابشر توظيف.
- ثم كتابة اسم المستخدم وكملة المرور في نظام جدارة.
- واليكم خطوات التسجيل في مسار جدارة لمن لم يسبق له إنشاء حساب في جدارة.
- وبعد ذلك مراجعة البيانات الشخصية المسجلة سابقاً في نظام جدارة.
- ثم اختيار ” الإعلانات الوظيفية”.
- وبعد ذلك يتم اختيار تقيد الدفاع المدني 1443.
- وأخيراً تقديم طلب وظيفة الدفاع المدني 1443.
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