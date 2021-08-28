قرض منتج آهل بدون كفيل حتى 60,000 ريال بالتقسيط الميسر بدون فوائد

قرض منتج آهل هو من أهم القروض التي يوفرها بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية والذي يطلق عليه بنك التسليف والادخار السعودي في المملكة ويصل مبلغ التمويل إلى 60,000 ريال سعودي بشرط توفير بعض الضوابط والأحكام المطلوبة للتمويل ومنها يحتاج التمويل أقل راتب شهري يساوي 2000 ريال سعودي قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على تمويل منتج آهل في المملكة ويجب أن يكون العميل المتقدم مواطن سعودي الجنسية ويبلغ من العمر واحد وعشرون عام على الأقل وذلك من أجل الحصول على كافة المزايا التمويلية الهامة ومنها الحصول على عرض تمويل بدون فوائد بالتقسيط الميسر لمدة تصل إلى خمس سنوات عبر منتج آهل في المملكة التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية ويعرف باسم بنك التسليف والادخار السعودي في الأعوام السابقة داخل أراضي السعودية.

أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على قرض منتج آهل في المملكة

متاح التمويل المناسب لجميع العملاء السعوديين عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية ويعرف هذا التمويل باسم منتج آهل الميسر لجميع العملاء السعوديين في المملكة وسوف نوضح لكم اليوم كافة الشروط والضوابط المطلوبة عبر موقع ثقفني كما يلي بكافة التفاصيل:

يحتاج رابط قرض منتج آهل في المملكة العربية السعودية توفير موافقة من الكفيل السعودي لجميع الفئات المستفيدة ماعدا موظفي الحكومة السعودية فقط لا غير لدى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة.

التمويل متاح لجميع السعوديين المتقدمين لطلب قرض منتج آهل في المملكة بشرط أن يكون المتقدم حاصل على تمويل إجتماعي مسبق من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

يجب سداد جميع الأقساط الشهرية في موعدها المحدد لدى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية.

بنك التنمية الاجتماعية يطلب أن يكون عمر العميل المتقدم يبدأ من واحد وعشرون عام حتى ستون عام كحد أقصى للتقديم على قرض منتج آهل.

يفضل أن يكون المتقدم دخله الشهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي لدى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية.

المميزات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة عبر قرض منتج آهل