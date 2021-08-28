التسجيل في منصة قدوم السعودية مع الشروط 1443 تعتبر منصة قدوم من المنصات التي وفرتها المملكة العربية السعودية حتى تتيح إلى القادمين إلى أراضي المملكة من الزائرين والمقيمين تسجيل البيانات الخاصة بهم للتعرف على مدى ظروفهم الصحية بخصوص فيروس كورونا حتى تسهل لهم الإجراءات التي تمكنهم من دخول البلاد، وسوف نتعرف على التفاصيل من خلال هذا المقال.

منصة قدوم

تعتبر من المنصات التي تعمل بالشكل الإلكتروني والتي توفر على القادمين أن يسجلوا في هذه المواقع جميع البيانات التي تخصهم قبل أن يعود إلى أراضي المملكة حتى يستفيدوا من تسهيل إجراءاتهم لتسجيل الدخول إلى البلاد.

التسجيل في منصة قدوم السعودية مع الشروط 1443

يستطيع المسافرين إلى أراضي المملكة العربية السعودية أن يسجلوا بياناتهم في منصة قدوم من خلال اتباع هذه الخطوات وأهمها:

قم بالدخول إلى مناطق ابشر الإلكترونية بالشكل من خلال الرابط المباشر.

يتم اختيار أبشر أفراد.

اضغط على الدخول إلى منصة قدوم والتي تجدها في الصفحة الرئيسية للموقع.

يتعرف المستفيد على جميع الفئات المستفيدة والخدمات المقدمة عبر هذه المنصة.

قم بالضغط على بدء التسجيل تجد أن الموقع ينتقل إلى خدمة تسجيل القدوم.

يختار المستخدم الفئة للشخص القادم إلى أراضي المملكة.

يتم كتابة جميع البيانات التي تطلبها المنصة في نموذج التسجيل.

تختلف هذه البيانات من شخص إلى آخر.

يتم تقديم الطلب.

شروط التسجيل في منصة قدوم

تضع المنصة مجموعة من الشروط حتى يتمكن القادمين من التسجيل فيها وأهم هذه الشروط: