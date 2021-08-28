السعودية الشروط المطلوبة للحصول على قرض ميسر من بنك البلاد وأهم المميزات الخاصة به

من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفني نوضح لكافة متابعينا عن شروط الحصول على قرض ميسر من بنك البلاد ، حيث انة استطاع بنك البلاد توفير قرض ميسر وذلك من خلال انة قام بوضع مجموعة من الشروط لكي يتم الحصول على هذا القرض ، من خلال بنك البلاد يتم توفير الكثير من المميزات لكافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وجميع المقيمين فيها ، ويتم حصولهم على قرض قد يصل الى 2 مليون ريال سعودى ، وهذه القروض قد تكون عبارة عن مجموعة يتم وضعها للحلول التى قد يلجأ إليها المواطنين فى المملكة العربية السعودية ، وهذه الحلول تعد لحل الأزمات التى يتعرض اليها جميع المواطنين وخاصة الفترة الاخيرة ، قد واجة جميع المواطنين العديد من الازمات المالية وذلك كان بسبب وقف الحياة الاقتصادية فى بعض من الأعمال وذلك بسبب فيروس كورونا الذى عطل جميع الأعمال داخل المملكة العربية السعودية .

ما هي الشروط المطلوبة للحصول على قرض من بنك البلاد السعودي

للأفراد الذين يتقدمون إلى البنك لكي يحصلون على قرض ، يتم وضع لهم مجموعة من هذه القروض لكي يستطيعوا شراء احتياجاتهم الخاصة ، وتم وضع تلك المجموعة من هذه الشروط لكي يستطيع بنك البلاد السعودي قبول هذا الطلب وهي كالاتي :

على الشخص المتقدم يجب أن لا يقل عمره عن ثمانية عشرة عاما على المتقدم أن يمتلك وظيفة ثابتة سواء كانت في القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة .

أن يمتلك حساب جاري في هذا البنك .

قد يصل الحد الأدنى لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية إلى 3000 ريال ، والحد الأدنى للمقيمين هو 3000 ريال ونصف .

المزايا الخاصة بقروض بنك البلاد للعملاء داخل المملكة العربية السعودية

يوفر بنك البلاد السعودي العديد من المميزات لدى عملائها داخل المملكة العربية السعودية ومن أهم المميزات ما يلي :