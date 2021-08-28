نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الدفاع المدني 1443 شروط التقديم عبر رابط منصة ابشر للوظائف الشاغرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الدفاع المدني 1443، نتابع معكم اليوم آخر المستجدات والاخبار حول التسجيل في الدفاع المدني 1443، ونضع بين ايديكم جميع التفاصيل الخاصة بتقديم الأوراق المطلوبة من المتقدمين، والموعد الرسمي المحدد لها، وكذلك نطلعكم على الرابط الرسمي المباشر للموقع الذي يمكنكم من خلاله القيام بعملية تسجيل اسمائكم، تابعوا معنا وسوف تجدون رد على كافة اسئلتكم واستفساراتكم وتقرير شامل عن الموضوع.

التسجيل في الدفاع المدني 1443

بدأت منصة ابشر الالكترونية والمختصة بجميع شؤون المواطن السعودي بفتح أبوابها من أجل التسجيل في الدفاع المدني 1443، والتي أعلنت من قبل عن وجود وظائف شاغرة داخل القطاع لوظيفة جندي رجال، في ظل مجموعة الوظائف التي تعلن عنها المنصة كل فترة، والخاصة بوزارة الداخلية السعودية، والادراة العامة للقبول المركزي، والتي بدأت بالفعل اليوم السبت الموافق 28 من اغسطس 2021، العشرون من شهر محرم للعام الهجري 1443هـ، والذي يستمر باب القبول مفتوح حتى يوم الخميس الموافق 2 من سبتمبر 2021، 25 محرم 1443هـ، ونوهت على جميع المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط للتقديم على الوظيفة، سرعة التوجه إلى الرابط الرسمي الخاص بالمنصة، وتقديم طلبات الالتحاق قبل انتهاء المدة.

شروط التسجيل في الدفاع المدني 1443

على كل مواطن يرغب في التسجيل في الدفاع المدني 1443 أن يمتلك عدة شروط وضعتها الجهات المختصة وهي كما يلي:

وظيفة جندي اطفاء وانقاذ

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة.

يجيد السباحة.

للمؤهلات العليا الأولوية في القبول.

وظيفة فني موسيقى

أن يكون حاصل على الثانوية العامة فقط.

وظيفة فني صيانة منشآت

أن يكون حاصل على الثانوية الصناعية قسم تمديدات كهربية.

أو تكييف وتبريد.

وظيفة مفتش سلامه

حاصل على الثانوية العامة.

يجيد السباحة.

وظيفة جندي مسعف

حاصل على شهادة الثانوية العامة.

حاصل على دورة تزيد عن سنة في مجال الطوارئ أو التمريض، أو الاسعاف,

وظيفة جندي قائد ومشغل آليات

حاصل على الثانوية العامة بجميع أقسامها.

حاصل على رخصة قيادة.

أن تكون رخصة القيادة الخاصة به سارية.

أن يجيد السباحة.

وظيفة فني تصوير

حاصل على الثانوية العامة.

حاصل على شهادة في التصوير لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

رابط التسجيل في الدفاع المدني 1443

من اجل التسجيل في الدفاع المدني 1443 اتبع التعليمات التالية.