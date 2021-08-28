استعلام عن الصندوق العقاري بالسجل المدني 1443 بالمملكة

استعلام عن الصندوق العقاري بالسجل المدني 1443، ويعتبر من اهم الخدمات الإلكترونية المقدمة من صندوق التنميه العقاري لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين أيضا، حيث الاستعلام عن صندوق التنميه العقاري يساعد المستفيدين من المواطنين والمقيمين الأجانب في انجاز العملية المطلوبة من حيث تحديث بياناتهم الشخصية التي تخص الصندوق العقاري دون الخروج من المنزل، ومن خلال هذه الخدمة الهامة يمكن استعلام عن الصندوق العقاري بالسجل المدني بمنتهى السهولة ودون الذهاب إلى مقر الصندوق، ويمكن استعلام أسماء مستفيدي الصندوق العقاري 1443 أيضا والتعرف على التمويل من خلال صندوق التنميه العقارية، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على خطوات وطريقه الاستعلام عن الصندوق العقاري بالتفصيل.

استعلام عن الصندوق العقاري بالسجل المدني 1443

العديد من الفروع والمكاتب التابعة إلى صندوق التنميه العقاري في المملكة العربية السعودية وتوجد في مختلف بلدان المملكة، ويوجد المكتب الرئيسي التابع إلى صندوق التمويل العقاري في مدينة الرياض ويقدم اكثر من 4200 خدمه تشمل جميع المحافظات السعودية، ومن اهم الخدمات الإلكترونية المقدمة من صندوق التنميه العقاري هي استعلام عن الصندوق العقاري بالسجل المدني 1443، وهناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من اجل استعلام الصندوق العقاري بالسجل المدني، وسوف نتعرف على هذه الخطوات السطور التالية.

خطوات استعلام صندوق التنميه العقاري 1443

هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من اجل الاستعلام عن صندوق التنميه العقاري، وهذه الخطوات تتمثل في التالي.

تقوم أولا بالدخول على الموقع الرسمي لصندوق التنميه العقاري.

بعدها تقوم بالدخول على الاستعلام عن المستفيدين.

اكتب رقم السجل المدني أو رقم الهوية في المكان المخصص لها التي تظهر أمامك.

قم بالنقر على كلمة الاستعلام.

طريقه التسجيل في الصندوق العقاري 1443

عدد كبير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية يهتمون بالخدمات التي يقدمها صندوق التمويل العقاري السعودي، ولهذا فهم يرغبون في التسجيل في صندوق التنميه العقارية ولهذا سوف نتعرف على خطوات التسجيل لتسهيل الأمر على جميع الأشخاص الراغبين في التسجيل وهى كالتالي.