شروط التسجيل في نظام نور لرياض الأطفال والعمر المسموح به 1443

شروط التسجيل في نظام نور لرياض الأطفال، يبحث العديد من أولياء الأمور المقيمين على أراضي السعودية عن شروط التسجيل في نظام نور لأطفالهم المقبلين على مرحلة رياض الأطفال لمعرفة السن المسموح به والشروط الأخرى كما ويرغبون في معرفة طريقة وخطوات التسجيل في نظام نور لرياض الأطفال حتى يبدأ الطفل حياته التعليمية في أقرب وقت وبسهولة لهذا نقدم لكم شروط وطريقة التقديم في نظام نور.

العمر المسموح به في نظام نور لرياض الاطفال

نظام نور التعليمي أو منصة نور من الأنظمة التعليمية الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور والطلاب من أجل تسهيل التسجيل والاستفادة بالكثير من الخدمات التعليمية الأخرى ومن خلال نظام نور يتم تسجيل الطلاب في مرحلة رياض الأطفال وهناك عمر محدد مسموح به قامت وزارة التربية والتعليم بتحديده لجميع أولياء الأمور حيث يجب على الطفل أن يتم المستوى الأول لكي يضمن انتقاله للمستوى التالي بهذا الشكل:

المستوى الأول أن يكون عمر الطفل 3 سنوات ولم يكمل العام الرابع حتى الآن. المستوى الثاني عمر الطفل أربع سنوات ولم يكمل عامه الخامس. المستوى الثالث أن يكون عمر الطفل خمس سنوات ولم يكمل عامه السادس.

شروط تسجيل رياض الأطفال في نظام نور

ويجب على أولياء الأمور الالتزام بالشروط التالية لتسجيل أبنائهم في نظام نور والتي حددتها وزارة التربية والتعليم:

جنسية الطالب المتقدم سعودية.

بالنسبة لبرامج التدخل المبكر يجب أن يقدم ولي الأمر تشخيص الطالب.

أن يبلغ الطفل السن المحدد للقبول به في هذه المرحلة.

تقديم الوثائق المطلوبة من أجل تقديم الطفل.

إجراءات تسجيل رياض الأطفال في نظام نور